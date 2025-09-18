jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Atención!

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

Ocurrió pasadas las 15 horas de este jueves. El movimiento tuvo una magnitud de 4,4 en la escala de Richter.

Por Redacción Tiempo de San Juan
temblor.jpg

¡Sacudón durante la siesta! En la tarde de este jueves se registró un temblor en San Juan que tuvo epicentro en Mendoza.

Lee además
el dolar sigue subiendo en san juan pese a la intervencion del banco central y alcanza los $1.560
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560
san juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo tuvo su epicentro en la provincia vecina, a 46 kilómetros al oeste de la ciudad capital y a 16 kilómetros al noroeste de Potrerillos. Ocurrió pasadas las 15 horas.

El movimiento, calculado automáticamente y sujeto a revisión por un sismólogo, alcanzó una magnitud de 4.4 y se produjo a una profundidad de 130 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro fueron 32,85 grados de latitud sur y 69,33 grados de longitud oeste.

image
Temas
Seguí leyendo

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

En San Juan se pospuso el tratamiento de la Ley de Transporte

De la vid al turismo: en San Juan se repartieron $88 mil millones al sector privado en 20 meses de gestión

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Sol Lucero, la mendocina con corazón jachallero que fusiona la cumbia y la medicina ancestral

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Por Viviana Pastor

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos
Caso resonante

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado