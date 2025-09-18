Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

¡Sacudón durante la siesta! En la tarde de este jueves se registró un temblor en San Juan que tuvo epicentro en Mendoza.

Según datos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el sismo tuvo su epicentro en la provincia vecina, a 46 kilómetros al oeste de la ciudad capital y a 16 kilómetros al noroeste de Potrerillos. Ocurrió pasadas las 15 horas.

El movimiento, calculado automáticamente y sujeto a revisión por un sismólogo, alcanzó una magnitud de 4.4 y se produjo a una profundidad de 130 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro fueron 32,85 grados de latitud sur y 69,33 grados de longitud oeste. image

