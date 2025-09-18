jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

Con la suba sorpresiva del dólar y la intervención del BCRA, en San Juan la moneda estadounidense sigue por encima del techo de la banda, por encima de $1.500. Los detalles y la cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar
dolar

Este miércoles el dólar perforó el techo de la banda flotante obligando al Gobierno a tomar cartas en el asunto para controlar la cotización. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 53 millones de dólares en el mercado de cambios con intenciones de contener el alza. Pese a la jugada, la moneda estadounidense sigue cotizando por encima del techo.

Lee además
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540
Luis Caputo, ministro de Economía de Argentina.
Moneda estadounidense

Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

El dólar oficial este jueves cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, registrando una suba de $10 en comapración a los valores que manejaba a primera hora. Cabe recordar que el techo de la banda flotante desde septiembre se encuentra en $1.470, por lo que la cotización continua por encima de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña está en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. En el caso de San Juan, el blue se encuentra por estas horas a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta. Tambien registra una suba en comapración al valor que manejaba en la mañana. Posteriormente, cayó 10 pesos.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, esta cotización este miércoles en $1.516,05 para la compra y $1.516,46 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco Supervielle - venta $1.445 / compra $1.495
  • Banco BBVA - venta $1.450 / compra $1.500
  • Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.495
  • Banco Santander - venta $1.450 / compra $1.500
  • Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.505
  • Banco Galicia - venta $1.450 / compra $1.500
  • Banco Macro - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco de San Juan - venta $1.450 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

El dólar blue en San Juan aumentó a $1.470 en el cierre de la semana

Luego de la leve baja registrada este miércoles, sube el dólar en San Juan

El dólar cayó $10 en San Juan y cerró su cotización en $1.430

Tras el cimbronazo del lunes, el dolar se mantiene estable en San Juan y se vende a $1.440

Por el "efecto elecciones" en provincia de Buenos Aires, a cuánto cerró el dólar blue en San Juan

Efecto elecciones: caída de bonos, suba de dólar y remarcaciones de precios, desde la mirada de analistas sanjuaninos

El dólar, próximo a llegar al techo de la banda tras la derrota de LLA en Buenos Aires: ¿intervendrá el Gobierno?

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así luce el kiosco en la actualidad, con las puertas cerradas.
No apto para nostálgicos

La debacle de "El Indio": ¿cierra el mítico kiosco frente a la Facultad de Ciencias Sociales?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos
Caso resonante

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado