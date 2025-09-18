El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

Este miércoles el dólar perforó el techo de la banda flotante obligando al Gobierno a tomar cartas en el asunto para controlar la cotización. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 53 millones de dólares en el mercado de cambios con intenciones de contener el alza . Pese a la jugada, la moneda estadounidense sigue cotizando por encima del techo.

El dólar oficial este jueves cotiza a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, registrando una suba de $10 en comapración a los valores que manejaba a primera hora. Cabe recordar que el techo de la banda flotante desde septiembre se encuentra en $1.470 , por lo que la cotización continua por encima de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña está en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. En el caso de San Juan, el blue se encuentra por estas horas a $1.460 para la compra y $1.560 para la venta. Tambien registra una suba en comapración al valor que manejaba en la mañana. Posteriormente, cayó 10 pesos.

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, esta cotización este miércoles en $1.516,05 para la compra y $1.516,46 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Supervielle - venta $1.445 / compra $1.495

Banco BBVA - venta $1.450 / compra $1.500

Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.495

Banco Santander - venta $1.450 / compra $1.500

Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.505

Banco Galicia - venta $1.450 / compra $1.500

Banco Macro - venta $1.440 / compra $1.490

Banco de San Juan - venta $1.450 / compra $1.495

