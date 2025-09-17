Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

El ministro de Economía, Luis Caputo, envió un mensaje sugestivo en una rueda caliente en el mercado cambiario en la que el dólar subió a $ 1.474,50 y superó por primera vez el techo de la banda cambiaria. Después de que el tipo de cambio mayorista se estabilizara en esos valores, apuntó contra una supuesta operación contra el gobierno.

Mercado cambiario El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

Anuncio oficial Caputo habló de la apertura de sobres para privatizar más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales: ¿afectará a San Juan?

" Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando. No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia", dijo el funcionario en su cuenta de X, sin mayores precisiones.

El techo de la banda, que se actualiza diariamente a un ritmo de 1% mensual desde la salida del cepo cambiario, está fijado para este miércoles en los $ 1.474,4. Según lo que acordó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), si el dólar supera ese precio en el mercado mayorista, el Banco Central está habilitado para intervenir vendiendo reservas y así hacerlo retroceder.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/1968350061144007113?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1968350061144007113%7Ctwgr%5E1624c22d8a55d1811e3c32fef900900a390e0921%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Feconomia%2Fgracias-salieron-cuevas-mensaje-caputo-luego-dolar-tocara-techo_0_0CUUgSEElY.html&partner=&hide_thread=false Gracias a todos los que salieron de sus cuevas estas últimas semanas porque hacen más revelador aún lo que están intentando.

No tengo dudas que la gente tomará nota y actuará en consecuencia. — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 17, 2025

Por ahora, la autoridad monetaria no confirmó que haya vendido ni un dólar de las reservas. Sin embargo, operadores indicaron que algo de oferta hizo al dólar bajar de ese techo. La sospecha de una aparición del Banco Central vendiendo reservas en el mercado de cambios hizo bajar los precios de los bonos en dólares.

Caputo adoptó un perfil más activo en redes sociales en las últimas horas. Anoche, respondió consultas de los usuarios de X en relación al dólar, el techo de la banda cambiaria y los vencimientos de deuda que enfrentará el Gobierno de acá a diciembre.

En medio de un mercado financiero que duda sobre cómo Argentina conseguirá los fondos para pagar su deuda pública, el ministro sostuvo que al precio actual el Tesoro “no compra más dólares”.

De todos modos, Caputo reveló que “busca alternativas” para hacer frente a los vencimientos que habrá de acá a diciembre, pero además aseguró que la Argentina “honrará sus compromisos”.