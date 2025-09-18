De Cañada Honda al mundo: un aceite de oliva sanjuanino en top 20 mundial

Un aceite de Cañada Honda, Sarmiento, en el ranking de los mejores del mundo.

San Juan volvió a demostrar que es tierra de calidad internacional en el sector olivícola. El aceite de oliva Zaytec Argentina, elaborado en Cañada Honda, en el departamento Sarmiento, fue seleccionado como uno de los 20 mejores del mundo en el ranking 2024/2025 que elabora el Consejo Oleico Internacional.

El producto sanjuanino se coló en un estricto ranking dominado históricamente por aceites españoles e italianos. En el top mundial solo hay dos argentinos: Zaytec, de San Juan, y Almazara Don Bosco, de Rodeo del Medio, Mendoza. Este último, en el puesto 15. Los tres primeros puestos del World’s Best Olive Oil 2024/2025 son para aceites de España.

Planes de la empresa

El emprendimiento de aceite sanjuanino Zaytec inició su actividad de elaboración en el año 2009 y actualmente produce exclusivamente a granel, exportando toda su producción a Europa. Según fuentes del sector, el objetivo de la empresa es consolidar un aceite de oliva virgen extra de calidad premium a gran escala, con la mira puesta en un futuro fraccionamiento y envasado en la provincia.

image

En su página oficial, la firma explica que Zaytec es un proyecto creado en 2008 por un grupo de empresarios españoles que eligieron San Juan por sus condiciones óptimas para el cultivo. “Buscamos modernizar el sistema de producción tradicional, reduciendo costos a través de procesos totalmente mecanizados y automatizados, pero manteniendo la calidad del aceite obtenido”, señalan.

El ranking que reconoce al aceite sanjuanino es considerado uno de los más exigentes del planeta. Para elaborarlos se toman en cuenta los concursos internacionales más estrictos, con paneles de catadores especializados y sin intereses comerciales.

Así, desde Cañada Honda al mundo, el oro verde sanjuanino se abre paso entre los gigantes del aceite de oliva y confirma a la provincia como un polo de calidad y producción agroindustrial de nivel global.