miércoles 17 de septiembre 2025

Mercados

Caen los bonos argentinos, y el riesgo país va hacia los 1300 puntos

El clima político turbulento y la presión sobre el dólar siguen complicando el plan económico de Milei y Caputo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este miéres, los mercados financieros de Argentina enfrentaron una fuerte tensión. Los bonos soberanos en dólares registraron caídas significativas, mientras que el Riesgo País alcanzó los 1.231 puntos, marcando su nivel más alto desde octubre de 2024. Los inversores reaccionaron con cautela ante la percepción de dificultades del país para cumplir con sus compromisos de deuda, en un contexto económico y político marcado por la incertidumbre.

Los bonos de largo plazo fueron los más afectados: algunos títulos retrocedieron cerca del 2%, mientras que otros de vencimiento más corto perdieron más de un punto porcentual. La combinación de caída de bonos y aumento del riesgo país refleja la desconfianza de los mercados sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la estabilidad económica de Argentina.

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el mercado cambiario vendiendo entre 30 y 40 millones de dólares para contener la escalada del dólar mayorista, que cerró en $1.474,50, superando el techo de la banda de flotación. La medida buscó frenar la presión sobre el tipo de cambio, aunque generó inquietud sobre el nivel de reservas internacionales y la capacidad de sostener la política cambiaria vigente.

A esta situación se suma la incertidumbre política generada por recientes resultados electorales, que aumentan las dudas sobre la estabilidad institucional y económica. Esta combinación de factores explica la volatilidad de los activos financieros y el incremento del riesgo país, dejando en evidencia la cautela de los inversores frente a los desafíos que enfrenta el país en materia económica y política.

En síntesis, la jornada mostró la creciente desconfianza de los mercados hacia la economía argentina. La caída de los bonos, la suba del riesgo país a 1.231 puntos y la intervención del BCRA destacan la necesidad de políticas económicas claras y sostenibles para recuperar la confianza de los inversores y estabilizar los mercados.

