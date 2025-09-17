miércoles 17 de septiembre 2025

Advierten que la inflación mayorista volvió a acelerarse en agosto

Según el INDEC, es la tercera suba consecutiva del índice.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La inflación mayorista registró en agosto una suba de 3,1%, lo que representó un nuevo incremento respecto a julio de 0,3 puntos porcentuales, cuando había marcado 2,8%. Se trata del tercer mes consecutivo en el que la cifra sube después del piso que marcó mayo, con una deflación de -0,3%.

Así lo indicó el informe del Indec, que también precisó que la variación interanual en el octavo mes del año de los precios mayoristas fue de 22,1%; mientras que de enero a julio alcanzó el 15,7%.

Además, el organismo de estadística explicó que el aumento del 3,1% en el Índice de precios internos al por mayor (IPIM), fue consecuencia de la suba de 3,1% en los Productos nacionales y de 2,9% en los Productos importados.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,61%), “Productos refinados del petróleo” (0,55%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,36%), “Petróleo crudo y gas” (0,29%) y “Sustancias y productos químicos” (0,23%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,3% en el mismo período. En este caso, se explica por la suba de 3,4% en los “Productos nacionales” y de 2,8% en los “Productos importados”.

image

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,5% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 5,9% en los “Productos primarios” y de 2,6% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El IPC se mantuvo por debajo del 2% en julio pero la mayorista rompió el techo

El Índice de Precios al Consumidor de agosto midió 1,9% mientras que acumuló en los primeros ocho meses del año un 19,5%, según indicó esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En la variación interanual, la cifra llegó a 33,6%.

De esta manera, el índice se estabilizó en los últimos cuatro meses por debajo de la línea del 2% pese a los vaivenes que sufrió el dólar en su cotización, en los últimos dos meses. El traslado a precios del valor de la divisa norteamericana parece no haber tenido ocurrido. En mayo, el IPC marcó su nivel más bajo de la gestión del presidente Javier Milei, con un 1,5%; en junio, la cifra fue de 1,6%; mientras que en julio y agosto se ubicó en 1,9%.

