jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Impulsado por la minería, San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales con un aumento del 60%, según la Fundación Ecosur. El informe manifestó la consolidación del papel estratégico en el comercio exterior argentino y sumando más de USD 600 millones en ventas al exterior durante el primer semestre de 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan se convirtió en la protagonista del comercio exterior argentino al registrar un crecimiento del 60% en sus exportaciones durante el primer semestre de 2025, según un informe de la Fundación Ecosur, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, basado en datos del INDEC. El aumento, impulsado principalmente por la minería, posiciona a la provincia cuyana como la de mayor crecimiento a nivel nacional.

Lee además
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan
siesta movida en san juan, tras un temblor en mendoza
¡Atención!

Siesta movida en San Juan, tras un temblor en Mendoza

El informe señala que, aunque la región pampeana sigue siendo la de mayor volumen exportador, con Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba concentrando dos tercios de las ventas externas del país, San Juan se destaca por la velocidad de su avance. El crecimiento de la provincia refleja la expansión minera en la matriz exportadora, detallaron desde Ecosur, citados por Infobae.

A nivel nacional, las exportaciones de todas las provincias argentinas crecieron un 4% interanual, alcanzando los USD 39.742 millones. Buenos Aires lidera el ranking por volumen, con USD 14.344 millones, seguido por Santa Fe y Córdoba, mientras que la Patagonia y Cuyo muestran los incrementos más significativos, con avances del 16% y 23% respectivamente.

image

El informe también evidencia diferencias en la composición de las exportaciones. En la región pampeana predominan los cereales, vehículos y autopartes, mientras que la Patagonia concentra su comercio exterior en petróleo y gas. San Juan, por su parte, impulsa sus ventas a partir de la minería, un sector que creció a nivel nacional un 22% y sumó USD 632 millones en el semestre.

Entre otras provincias con fuerte crecimiento destacan Corrientes (+34%), Formosa (+28%), Jujuy (+24%) y Catamarca (+21%), impulsadas principalmente por la minería y productos agroindustriales. En contraste, La Rioja registró la mayor caída, con una baja del 32% en sus exportaciones respecto al mismo período del año pasado.

image

El análisis regional evidencia que, mientras la Patagonia duplicó y más sus ventas externas en la última década, Cuyo mantiene un ritmo sostenido de crecimiento.

Temas
Seguí leyendo

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

En San Juan se pospuso el tratamiento de la Ley de Transporte

De la vid al turismo: en San Juan se repartieron $88 mil millones al sector privado en 20 meses de gestión

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Sol Lucero, la mendocina con corazón jachallero que fusiona la cumbia y la medicina ancestral

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Así luce el kiosco en la actualidad, con las puertas cerradas.
No apto para nostálgicos

La debacle de "El Indio": ¿cierra el mítico kiosco frente a la Facultad de Ciencias Sociales?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos
Caso resonante

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central y alcanza los $1.560

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado