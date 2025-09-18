La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

La casa de Villa Aeroparque , en Pocito , donde hace pocas semanas apareció el cuerpo de un hombre devorado por sus propios perros , volvió a quedar en el centro de la atención policial. Fuentes calificadas confirmaron a este medio que el lugar fue blanco de varios robos durante los últimos días. Según indicaron, desconocidos habrían desvalijado distintos elementos que pertenecían al fallecido.

La casa quedó deshabitada y sin vigilancia permanente, lo que habría favorecido los robos denunciados. Según fuentes consultadas, personas aún no identificadas ingresaron al lugar y se llevaron diferentes pertenencias del hombre fallecido.

El caso que rodea a esa casa trascendió el 27 de agosto, cuando la Policía acudió tras un llamado de vecinos que no veían hacía tiempo al dueño. Al ingresar, los uniformados se toparon con un hallazgo macabro. Huesos humanos esparcidos en el fondo de la vivienda, algunos con signos de haber sido mordidos por los animales que vivían allí. Desde entonces, el domicilio quedó bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

De acuerdo con lo que informaron en su momento las autoridades, los restos pertenecieron a Alejandro Balmaceda, conocido en la zona como “El Cafetero”. El hombre había trabajado años atrás vendiendo café en la puerta de Tribunales, pero mantenía poco contacto con sus familiares y vecinos. La confirmación de su identidad depende de los resultados de un cotejo de ADN con sus hermanas, quienes se presentaron para colaborar con la causa.

Qué pasó con los perros

Sobre los canes, en un primer momento se habló de seis, aunque algunos testimonios aseguran que había más de diez, incluida una hembra que había tenido crías recientemente. Los animales se habían vuelto agresivos en los días previos al hallazgo, lo que llevó a los vecinos a alertar a la Policía ante el temor de que pudieran atacar a niños o a otras personas de la zona.

Tras el operativo inicial, seis perros quedaron bajo resguardo. En las últimas horas, se supo que tres ya fueron adoptados y buscan hogar para los otros tres. Luciano Castro, proteccionista a cargo del proceso, señaló que los animales son dóciles, están chipeados, esterilizados y vacunados, y que quienes los adopten recibirán un certificado correspondiente. Los interesados pueden comunicarse al 2645088955.