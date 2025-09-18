jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Caso resonante

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

La vivienda de Villa Aeroparque, donde hallaron los restos de Alejandro "El Cafetero" Balmaceda que fueron devorados por perros, volvió a ser noticia. En las últimas semanas fue blanco de robos y buscan familias para adoptar a los animales que quedaron en el lugar. Qué pasó con los caninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
hombre comido por los perros en pocito: la macabra escena con la que se encontro la policia
Imágenes sensibles

Hombre comido por los perros en Pocito: la macabra escena con la que se encontró la Policía
macabro hallazgo en pocito: perros se comieron a un hombre
Grave

Macabro hallazgo en Pocito: perros se comieron a un hombre

La casa quedó deshabitada y sin vigilancia permanente, lo que habría favorecido los robos denunciados. Según fuentes consultadas, personas aún no identificadas ingresaron al lugar y se llevaron diferentes pertenencias del hombre fallecido.

El caso que rodea a esa casa trascendió el 27 de agosto, cuando la Policía acudió tras un llamado de vecinos que no veían hacía tiempo al dueño. Al ingresar, los uniformados se toparon con un hallazgo macabro. Huesos humanos esparcidos en el fondo de la vivienda, algunos con signos de haber sido mordidos por los animales que vivían allí. Desde entonces, el domicilio quedó bajo custodia mientras avanza la investigación judicial.

image

De acuerdo con lo que informaron en su momento las autoridades, los restos pertenecieron a Alejandro Balmaceda, conocido en la zona como “El Cafetero”. El hombre había trabajado años atrás vendiendo café en la puerta de Tribunales, pero mantenía poco contacto con sus familiares y vecinos. La confirmación de su identidad depende de los resultados de un cotejo de ADN con sus hermanas, quienes se presentaron para colaborar con la causa.

Qué pasó con los perros

Sobre los canes, en un primer momento se habló de seis, aunque algunos testimonios aseguran que había más de diez, incluida una hembra que había tenido crías recientemente. Los animales se habían vuelto agresivos en los días previos al hallazgo, lo que llevó a los vecinos a alertar a la Policía ante el temor de que pudieran atacar a niños o a otras personas de la zona.

Tras el operativo inicial, seis perros quedaron bajo resguardo. En las últimas horas, se supo que tres ya fueron adoptados y buscan hogar para los otros tres. Luciano Castro, proteccionista a cargo del proceso, señaló que los animales son dóciles, están chipeados, esterilizados y vacunados, y que quienes los adopten recibirán un certificado correspondiente. Los interesados pueden comunicarse al 2645088955.

Temas
Seguí leyendo

Los tres remedios caseros para eliminar las cucarachas de tu casa

Entró a una casa de comidas de Rawson, robó varios elementos y quedó filmado

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por una maniobra imprudente un motociclista intentó pasar a un auto, chocó y terminó hospitalizado

Chimbas: una pareja de motociclistas terminó internada al chocar contra un camión y un auto

Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

Cayó "El Mala Suerte", un peligroso delincuente que era buscado desde hace más de un año

Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio los toneles en chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos
Caso resonante

La casa del hombre devorado por los perros en Pocito, otra vez en escena: afirman que hay constantes robos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos
Congreso

Con amplia mayoría, el Senado rechazó el veto de Milei a la ley de reparto de ATN: comó votaron los tres sanjuaninos

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó
Mercado cambiario

El dólar sigue subiendo en San Juan pese a la intervención del Banco Central, alcanzó los $1.560 y luego cayó

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre
Según la Fundación Ecosur

San Juan lidera el crecimiento de exportaciones provinciales, con un salto del 60% en el primer semestre

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado