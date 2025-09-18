La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

La Justicia Federal frenó la interna de la Unión de Trabajadores de Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) en San Juan. El Juzgado Federal N°1 hizo lugar a una medida cautelar presentada por Daniel Oruste , candidato a secretario General por la oposición, y suspendió las elecciones que estaban previstas para este jueves 18 de septiembre. La decisión se tomó al considerar que hubo una violación a los derechos de participación sindical.

El conflicto comenzó cuando la Junta Electoral, que responde al oficialismo de la actual secretaria general Graciela Baraza , no convalidó la Lista Lila que encabeza Oruste y que cuenta con el respaldo de Fernando Olivera. El argumento fue una supuesta falta de firmas de afiliados activos, lo que dejó como única opción en carrera a la lista oficialista. Pese a un pedido de reconsideración, la oposición no logró revertir la resolución y anticipó que acudiría a la Justicia, tal como finalmente ocurrió.

image

La suspensión frena un proceso que tenía como favorita a Baraza. Todo parecía encaminado a la reelección de la secretaria General del gemio que tiene uno 3 500 afiliados después de la decisión de la Junta de echar por tierra la lista opositora.

Desde un primer momento hubo señales de un proceso de elección complejo. El escenario planetó una nueva pulseada entre viejos rivales. Baraza buscaba renovar su mandato en una elección que prometía mayor competitividad que en 2021, cuando superó por escaso margen a Olivera y a Oruste en una votación que terminó con impugnaciones de urnas y cuestionamientos cruzados. En esta oportunidad, la oposición había logró unirse. Los dirigentes del espectro opositor conformaron un armado para desbancar a Baraza.

Ahora, la definición de una nueva fecha para los comicios quedará sujeta a lo que disponga la Justicia. Mientras tanto, desde la conducción actual del gremio se mantiene el silencio frente a los insistentes intentos de obtener una respuesta.

El caso sanjuanino se da en paralelo a lo que ocurre a nivel nacional. Dante Camaño también consiguió frenar las elecciones, lo que impidió por ahora la reelección del histórico dirigente Luis Barrionuevo, jefe máximo del sindicato gastronómico en el país. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió suspender las elecciones.

Camaño presentó una lista para competir con Barrionuevo en la UTHGRA nacional, en donde secundaba a Juan Castro, candidato a secretario general, pero no fue reconocida por la Junta Electoral porque no reunió los avales necesarios para su oficialización e incluyó a postulantes que no estaban en el padrón (en alusión Camaño y Castro, a quienes el barrionuevismo echó del sindicato en un congreso realizado en 2024).

Por eso el excuñado de Barrionuevo se presentó ante la Justicia para impugnar las elecciones y logró la postergación por parte de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que, en los fundamentos de la sentencia, afirma que priorizó la garantía de igualdad de condiciones para todos los postulantes en las elecciones del gremio.