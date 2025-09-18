jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Flora y salud

Abono en los jardines de San Juan: cinco consejos para lograr una tierra más fértil

Si bien la mejor época para realizar esta tarea es invierno, nunca está de más brindarle 'un empujón' al sustrato que hay en las casas de San Juan.

Por Mario Godoy
El sustrato es la casa de las plantas y es muy importante mantenerle con los nutrientes adecuados, más aún en una zona tan semiárida como San Juan.

El sustrato es la casa de las plantas y es muy importante mantenerle con los nutrientes adecuados, más aún en una zona tan semiárida como San Juan.

Para que la tierra de tus cultivos o jardín florezca, especialmente en el clima semiárido de San Juan, es crucial saber cómo y con qué abonarla. Un suelo bien nutrido no solo garantiza plantas más sanas y fuertes, sino que también optimiza el uso del agua, un recurso valioso en la provincia.

Lee además
la justicia suspendio las elecciones en el sindicato de gastronomicos de san juan por irregularidades
Interna gremial

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades
sol lucero, la mendocina con corazon jachallero que fusiona la cumbia y la medicina ancestral video
Personaje

Sol Lucero, la mendocina con corazón jachallero que fusiona la cumbia y la medicina ancestral

Aquí se exponen cinco consejos esenciales para abonar tu tierra de forma efectiva:

1. Conocé tu suelo antes de aplicar el abono

Antes de aplicar cualquier abono, es vital entender las características de la tierra que tienes. En San Juan, los suelos de los jardines suelen ser arenosos y con baja retención de materia orgánica. Esto significa que necesitan nutrientes que mejoren su estructura y capacidad para guardar agua. No usés un abono al azar; buscá opciones que realmente enriquezcan tu terreno.

2. Preferí el compost y el guano

La materia orgánica es la clave. El compost (hecho de restos vegetales y de comida) y el guano (bien descompuesto) son los mejores aliados. Estos abonos no solo aportan una gran variedad de nutrientes, sino que también mejoran la estructura del suelo, haciéndolo más poroso y aireado. Esto es fundamental para que las raíces se desarrollen correctamente y el agua se absorba de forma eficiente. La utilización de lombrices también es un punto a favor.

3. Aplicá los abonos en el momento justo

La mejor época para abonar es antes de la siembra o plantación, durante el otoño y el invierno. Esto le da tiempo a la materia orgánica para descomponerse y a los nutrientes para integrarse en el suelo. Durante la temporada de crecimiento, podés hacer aplicaciones más ligeras y superficiales, como con abonos líquidos, para dar un "empujón" a tus plantas.

4. No te excedás

Abonar en exceso puede ser tan perjudicial como no hacerlo. Un exceso de nutrientes, especialmente los químicos, puede quemar las raíces de las plantas y contaminar el suelo y el agua subterránea. Si usás abonos orgánicos como el compost, la posibilidad de pasarte es menor, pero siempre es bueno ser moderado. Una capa de 3 a 5 centímetros de compost es suficiente para comenzar.

5. Combiná la materia orgánica con abonos minerales

Si bien el compost es ideal, a veces es necesario complementar con un abono mineral o de síntesis, especialmente si tus plantas muestran deficiencias específicas. Por ejemplo, si ves hojas amarillas, podría faltarles nitrógeno. Consultá en un vivero local para saber qué tipo de fertilizante mineral es el más adecuado para lo que vas a cultivar, pero siempre priorizá la base orgánica para mantener un suelo saludable a largo plazo.

Temas
Seguí leyendo

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

En Buenos Aires, Orrego presentó la realización de los Ironman 70.3, 5150 y Full que se vienen en San Juan

El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

China Day en San Juan: sí hay inversiones, pero pocas exportaciones y el cobre como apuesta de futuro

¡Bailalo porque es cuarteto!: el Loco Amato vuelve a San Juan y cantará en una popular cancha sanjuanina

Recuperan en San Juan una moto robada en Jujuy

Laura Palma defendió la Ley de Transporte en San Juan: "No vamos a respaldar negocios que no corresponden"

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la justicia suspendio las elecciones en el sindicato de gastronomicos de san juan por irregularidades
Interna gremial

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Por Fernando Ortiz

Las Más Leídas

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo
En los últimos días del invierno

San Juan superaría los 30° y pronostican vientos Zonda y Sur: para cuándo

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

En los jardines del Auditorio Juan Victoria se vivirá una nueva edición de la Feria Raíces este sábado, en la previa de la llegada de la primavera.
Agendalo

Se viene un sábado con feria de artesanías, música en vivo y patio de comidas en San Juan

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

Ingresantes de la Policía de San Juan (foto ilustrativa).  
Escenario complejo

Revuelo entre los aspirantes de la Policía de San Juan por un curso de nivelación "eliminatorio"

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Por Walter Vilca
La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades
Interna gremial

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA
Paren en Off

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito
Grave

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito

En la Casa de San Juan en Buenos Aires, Orrego encabezó la presentación oficial de los Ironman 70.3, 5150 y Full, que se llevarán a cabo durante 2026.
Promoción

En Buenos Aires, Orrego presentó la realización de los Ironman 70.3, 5150 y Full que se vienen en San Juan