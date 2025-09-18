jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

Una esquina histórica con paredes levantadas a principios del siglo pasado logró resistir terremotos, pero ahora la fachada de la ex bodega Latorre podría desaparecer con el avance de la construcción de la escuela EPET N°4 en esa manzana.

Por Viviana Pastor
Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.

“Pedimos expresamente al área de Cultura de la Provincia que sea consolidada a nivel estructural, restaurada e incorporada a la escuela como cerramiento, porque el interior del edificio ya no existe”, dijo el arquitecto Leonardo Correa Fili, tesorero de la Asociación Civil para la Conservación y Defensa del Patrimonio Sanjuanino (ACODEPAS). El secretario de Cultura, Eduardo Varela, dijo que "el tema pasó al Consejo de Patrimonio para que lo traten".

Lee además
por primera vez la epet 4 tendra su propio edificio: la obra ya avanzo casi un 40%
Escuela icónica

Por primera vez la EPET 4 tendrá su propio edificio: la obra ya avanzó casi un 40%
El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

Mientras tanto esta fachada de lo que solía ser una bodega ya cambió, sólo quedan dos frontones y no cuatro como en esta foto del año 2017 de Tiempo de San Juan.

image
image
Foto actual.

Foto actual.

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la escuela ya que se trata de paredes de mampostería y hormigón, aunque no cumple las normativas actuales debido a la fecha de construcción, sin embargo se puede consolidar como se hizo con la bodega La Superiora en Rawson.

“Hay técnicas de consolidación, están todas las condiciones y sería una lástima que necesitando un cerramiento, tienen esa construcción histórica para hacerlo. No podemos perder una construcción valiosísima para entender la ciudad antigua, perderíamos una pieza clave de la historia de San Juan”, dijo Correa Fili.

image
Foto archivo Tiempo de San Juan.

Foto archivo Tiempo de San Juan.

image

El arquitecto explicó que se trata de una construcción de líneas sobrias con ochava típica, construida en la década de 1920 en una zona que era el límite de la ciudad, cuando era área más industrial.

Esas paredes conservan puertas de madera labrada de cuatro metros de altura, y veredas originales de piedra caliza monolítica, incluidos los cordones.

Un artículo publicado en Tiempo de San Juan en 2017 contaba que en esa manzana se había proyectado la terminal de trenes, cuyas vías pasaban por el actual Conector Sur, pero el proyecto no se concretó.

image
Foto archivo Tiempo de San Juan.

Foto archivo Tiempo de San Juan.

Se construyó allí una bodega con su propia fábrica de toneles y cajones para la uva de mesa que se vendía fuera de la provincia, era el establecimiento Latorre, y antes de la intervención del predio para la construcción de la escuela se podían observar los restos de la bodega, piletas de guarda y demás.

Después de años de abandono, el Estado expropió el predio. En 1999, el entonces diputado Dante Elizondo presentó un proyecto (que fue aprobado) para que ese terreno pasara a manos del Ministerio de Educación y que fuera dado en comodato a la EPET N°4 para que allí funcionara el polideportivo.

image
Foto archivo Tiempo de San Juan.

Foto archivo Tiempo de San Juan.

Así se usó hasta que en el año 2021, con un presupuesto de 460 millones de pesos, se licitó la construcción de la escuela EPET N°4 que llevaba más de 40 años compartiendo edificio con la EPET N°2. En julio de 2025 la construcción tenía un avance de 40 %.

El pedido es que el desarrollo y las mejoras no borren del mapa la historia local.

image
As&iacute; se ve el avance de la construcci&oacute;n de la escuela en la vereda de calle Espa&ntilde;a..

Así se ve el avance de la construcción de la escuela en la vereda de calle España..

(Fuente: Destino San Juan)

Temas
Seguí leyendo

Luego de la intervención del Banco Central sobre el dólar, en San Juan cotiza sobre los $1.500

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

En San Juan se pospuso el tratamiento de la Ley de Transporte

De la vid al turismo: en San Juan se repartieron $88 mil millones al sector privado en 20 meses de gestión

La Justicia suspendió las elecciones en el sindicato de gastronómicos de San Juan por irregularidades

Sol Lucero, la mendocina con corazón jachallero que fusiona la cumbia y la medicina ancestral

Un antiguo baldío fue convertido en una plaza en San Juan

Abono en los jardines de San Juan: cinco consejos para lograr una tierra más fértil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en primer plano: un puma se paseo frente a una camara trampa en un parque sanjuanino
Asombroso

En primer plano: un puma se paseó frente a una cámara trampa en un parque sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia