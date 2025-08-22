viernes 22 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Escuela icónica

Por primera vez la EPET 4 tendrá su propio edificio: la obra ya avanzó casi un 40%

Marcelo Orrego recorrió la obra de construcción de la nueva EPET 4, ubicada en un punto estratégico de la Ciudad de San Juan, que contará con modernas y equipadas instalaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
image

Tras el recorrido del gobernador Marcelo Orrego por la obra de lo que será el nuevo y primer edificio propio de la EPET 4, ubicado en la intersección de avenida España y calle 9 de Julio, en Capital, se conoció que esta construcción, que se realiza con fondos provinciales, cuenta con un avance del 39%. Beneficiará a los niveles Secundario, Superior y de Formación Profesional que funcionan en este establecimiento.

Lee además
marcelo orrego inauguro en mogna la primera escuela secundaria rural de san juan
Histórico

Marcelo Orrego inauguró en Mogna la primera escuela secundaria rural de San Juan
El barrio Los Surcos en Chimbas tiene disponibles 5 viviendas y es el único en el que podrá inscribirse gente de todo el Gran San Juan. Fue entregado en abril de este año. 
Gran expectativa

Nuevo sorteo del IPV en San Juan: los detalles de los barrios y fechas

El edificio actual de la EPET Nº 4 se sustituirá y se crearán dos instituciones de Educación Técnico profesional, en un terreno de 6.200 m2, predio de una antigua bodega abandonada y hoy obsoleta. En función de las características del terreno, se prevé salida a las cuatro arterias para diferenciar accesos y usos, y se intenta potenciar la conexión visual física y ambiental entre ambas, generando una circulación peatonal interna vinculada con el acceso principal y de servicio. La superficie cubierta a construir es de 4.977 m2 cubiertos y la semicubierta es de 127 m2, y la obra se ejecuta en tres etapas constructivas.

image

Dado el carácter integral de la intervención, se trata de trabajar la totalidad de la problemática edilicia de la institución para optimizar recursos y llegar con una intervención capaz de resolver de la mejor manera posible las demandas de infraestructura física.

En la primera etapa se avanza con la construcción de los talleres de Instalaciones Eléctricas, Carpintería, Tecnología y Robótica, y Metalmecánica, a la vez que se construyen laboratorios de software, redes informáticas, hardware, e idiomas, y salas de informática. Asimismo, en esta etapa se ejecutan las obras de buffet, sanitarios, patio con bicicleteros y bebederos, la instalación de una torre de tanque, y el cierre perimetral de dichos sectores.

Por su parte, entre los trabajos proyectados a realizarse en la segunda etapa, se destacan la construcción de 16 aulas comunes, una sala de docentes, laboratorios de Microbiología, Físico Química y Procesos Industriales, talleres de Ofimática, Operaciones Comerciales y Gestión Administrativa, una sala de Dibujo, sanitarios, escaleras e instalación de ascensores. Mientras que, en la tercera etapa se construirán un salón de usos múltiples, cocina, depósitos, un playón polideportivo, espacios verdes y una plaza seca con sector de gradas.

La implantación del edificio en el terreno responde a criterios climáticos propios de la arquitectura de la región. De esta manera y teniendo en cuenta una de las premisas principales, las aulas y talleres están ventilados en forma cruzada, logrando un buen barrido de ventilación con las brisas frescas del sur, viento predominante en la provincia. La correcta orientación de las aulas permite una iluminación natural.

Temas
Seguí leyendo

En UOCRA San Juan se esperanzan con la obra de un camino minero pero hay angustia por 3.000 desempleados

Gobierno ya fijó fecha para retomar la paritaria en San Juan

Confirmado: en San Juan se viene un nuevo sorteo de 344 viviendas del IPV, cómo inscribirse

En San Juan avanza la construcción de dos hospitales: mirá cómo están quedando

Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Fabián Martín habló de su candidatura: "Nuestra campaña, como siempre, es de frente a la gente"

El mileísmo sanjuanino presentó sus candidatos para "defender la libertad" y anticipó una reunión con Karina

Fabián Martín, Laura Palma y Federico Rizo, los candidatos del orreguismo para las Legislativas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
viento zonda: suspenden las clases en todo san juan para el turno manana; tambien los preuniversitarios
Alerta

Viento Zonda: Suspenden las clases en todo San Juan para el turno mañana; también los preuniversitarios

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El policía ahora imputado en una nueva causa por violencia de género. video
Uniformado y golpeador

Un policía sanjuanino con antecedentes por violencia de género volvió a ser detenido tras golpear a su pareja

Suspendieron las clases este jueves en San Juan por el viento Zonda.
Atención

Suspenden las clases en todo San Juan para los turnos tarde, vespertino y nocturno por el Zonda

Rojas Moretta, el ahora imputado.
Presunto embaucador

El sanjuanino que se presentaba como abogado y empleado judicial, y acumula causas por estafas millonarias

Uno de los roba ruedas detenidos es un ex diputado de Iglesia
Complicado

Uno de los "roba ruedas" detenidos es un ex diputado de Iglesia

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Te Puede Interesar

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, El Guascazo acepta la perpetua en un juicio abreviado
Videos

Femicidio en Angaco: con actitud violenta y soberbia, "El Guascazo" acepta la perpetua en un juicio abreviado

Por Pablo Mendoza
Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de El Guascazo en el juicio
Desgarrador

Video: el dolor de la familia de Yanina Pérez al escuchar los audios de "El Guascazo" en el juicio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Atención fierreros

La fecha tentativa para que el autódromo El Zonda abra sus puertas después de 6 años

Uno de los incendios más importantes se registró en Pocito, en una zona de pasturas cercana a la escuela Maestro Argentino. Los Bomberos Voluntarios del departamento lograron frenar las llamas antes de que afectaran el establecimiento.
Fuerte impacto

San Juan sufrió más de 40 incendios mientras corría el viento Zonda: los consejos de las autoridades

Diego Spagnuolo y Javier Milei
Investigación

Tras los audios de las presuntas coimas, allanaron la Agencia de Discapacidad y una droguería