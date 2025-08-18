Marcelo Arancibia finalmente no jugará en las elecciones legislativas 2025

Marcelo Arancibia, referente del espacio Generación para un Encuentro Nacional (GEN), no participará en las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre. Hay dos versiones de la razón de lo sucedido, pero lo cierto es que no habrá participación este año para el excandidato a gobernador de San Juan.

La confirmación llegó por parte de la Secretaría Electoral, comandada por Edgardo Benítez, quien informó que al finalizar el plazo para la presentación de listas, el domingo 17 de agosto a las 23:59, no se recibió ninguna inscripción por parte de la agrupación.

GEN tenía previsto competir en estos comicios con Cecilia Ruarte y Adrián Galaverna como principales candidatos, bajo el sello del partido Igualar, una fuerza vinculada al kirchnerismo. Sin embargo, según indicó el propio Arancibia Tiempo de San Juan, desde la Secretaría Electoral le informaron que Igualar nunca presentó la documentación requerida con anterioridad por la Cámara Nacional Electoral, lo que impide validar cualquier lista presentada bajo ese sello.

La falta de cumplimiento de estos requisitos legales dejó fuera de competencia a GEN, que finalmente no formará parte de la oferta electoral en estas legislativas. Con esto, la provincia tendrá solo 9 listas para elegir en octubre.