Luego de la intervención del Banco Central sobre el dólar, en San Juan cotiza sobre los $1.500

Este miércoles el dólar perforó el techo de la banda flotante obligando al Gobierno a tomar cartas en el asunto para controlar la cotización. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 53 millones de dólares en el mercado de cambios con intenciones de contener el alza. Pese a la jugada, la moneda estadounidense sigue cotizando por encima del techo.

Moneda estadounidense Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

Mercado cambiario El dólar, sin techo en San Juan: el blue alcanzó los $1.540

El dólar oficial este miércoles cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. Cabe recordar que el techo de la banda flotante desde septiembre se encuentra en $1.470, por lo que la cotización continua por encima de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña está en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. En el caso de San Juan, el blue se encuentra por estas horas a $1.440 para la compra y $1.550 para la venta.

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, esta cotización este miércoles en $1.495,39 para la compra y $1.496,05 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.435 / compra $1.485

Banco Supervielle - venta $1.445 / compra $1.495

Banco BBVA - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.495

Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490

Banco ICBC - venta $1.435 / compra $1.493

Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490

Banco Macro - venta $1.440 / compra $1.495

Banco de San Juan - venta $1.450 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)