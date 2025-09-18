jueves 18 de septiembre 2025

Mercado cambiario

Luego de la intervención del Banco Central sobre el dólar, en San Juan cotiza sobre los $1.500

Con la suba sorpresiva del dólar y la intervención del BCRA, en San Juan la moneda estadounidense sigue por encima del techo de la banda, por encima de $1.500. Los detalles y la cotización en los bancos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar

Este miércoles el dólar perforó el techo de la banda flotante obligando al Gobierno a tomar cartas en el asunto para controlar la cotización. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió 53 millones de dólares en el mercado de cambios con intenciones de contener el alza. Pese a la jugada, la moneda estadounidense sigue cotizando por encima del techo.

El dólar oficial este miércoles cotiza a $1.435 para la compra y $1.485 para la venta. Cabe recordar que el techo de la banda flotante desde septiembre se encuentra en $1.470, por lo que la cotización continua por encima de los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional.

Por su parte, el dólar blue en la city porteña está en $1.485 para la compra y $1.505 para la venta. En el caso de San Juan, el blue se encuentra por estas horas a $1.440 para la compra y $1.550 para la venta.

image

El dólar MEP, también conocido como dólar financiero, esta cotización este miércoles en $1.495,39 para la compra y $1.496,05 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también tienen sus propias cotizaciones para el dólar, dependiendo el valor de cada banco.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.435 / compra $1.485
  • Banco Supervielle - venta $1.445 / compra $1.495
  • Banco BBVA - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco Columbia - venta $1.460 / compra $1.495
  • Banco Santander - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco ICBC - venta $1.435 / compra $1.493
  • Banco Galicia - venta $1.440 / compra $1.490
  • Banco Macro - venta $1.440 / compra $1.495
  • Banco de San Juan - venta $1.450 / compra $1.495

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

