lunes 8 de septiembre 2025

El dólar, próximo a llegar al techo de la banda tras la derrota de LLA en Buenos Aires: ¿intervendrá el Gobierno?

Analistas y operadores no descartan que la cotización alcance el techo de $1.470. ¿Cuánto dinero tiene el Gobierno de Javier Milei para contener el salto de la moneda estadounidense?

Por Celeste Roco Navea
image

La confianza de los inversores y los mercados extranjeros sobre Argentina se ha visto vulnerada durante este lunes tras el resultado de las elecciones legislativas en Buenos Aires que le dieron la victoria al peronismo, dejando al oficialismo de Javier Milei en segundo lugar. Esto generó un fuerte impacto en los mercados internacionales, pero también hacia adentro del país, con fluctuaciones del dólar que lo llevan a estar cerca del techo. Ante este panorama, la mirada de los especialistas está puesta en las posibilidades que tiene a mano el Gobierno nacional para intervenir.

“Habría que evaluar cuánto es el punto de intervención que lleva a cabo el Tesoro. Si bien esa información no se publica, en un par de días se podría conocer, teniendo en cuenta cómo se modifican los depósitos del tesoro del Banco Central”, precisó a TGiempo de San Juan el especialista sanjuanino en finanzas Mariano Cáceres.

Teniendo en cuenta esto, los cálculos del mercado arrojaron que el Tesoro sacrificó desde el martes pasado entre 500 dólares y 650 millones de dólares para evitar un alza descontrolada de la divisa en la previa de los comicios.

"Por encima del techo de la banda deberia dejar de vender el Tesoro y salir a vender el Banco Central. La pregunta es si tiene la autorización por parte del Fondo Monetario Internacinal para usar los dolares que son del Fondo", puntalizó Mariano.

Otro detalle a tener en cuenta, conforme explicó Mariano, es que el techo de la banca cambiaria que estableció el Gobierno nacional como punto de referencia a la hora de intervenir se actualiza y sube un 1% mensual. Esto lleva a calcular que el mismo estaría durante este mes en los $1.470 aproximadamente. Tomando ese valor como referencia, de cumplirse lo anunciado por el equipo económico de Javier Milei, el Gobierno nacional tendría que intervenir. El cuestionamiento está puesto no solo en el cuándo, sino con qué dinero.

El techo de la banda flotante del dólar es de $1.470 promedio en septiembre

Para el especialista local Gustavo Ruiz Botella, el Gobierno nacional va a intervenir para contener el precio del dólar, pero con dinero del Fondo Monetario, para no tocar los fondos del Tesoro. “Es inminente que se usen las reservas del Fondo”, indicó.

Conforme cálculos de consultoras privadas a nivel nacional, información publicada en Clarín, el Gobierno tendría unos 35 millones de dólares promedio por día para disponer con el objetivo de contener la cotización, sin contar los dólares del FMI.

No hay que perder de vista dos aspectos más que importantes. Por un lado, si bien las elecciones de este domingo no tienen gran incidencia en la práctica por fuera de las fronteras de Buenos Aires, ya que son legislativas provinciales, si se trata de un muestreo con el que cuentan las distintas fuerzas de cara a las elecciones del 26 de octubre, donde Javier Milei y LLA buscarán conquistar la mayor cantidad de bancas posibles para sumar aliados al Congreso.

Por otro lado, el tiempo que resta para los comicios de octubre. Queda poco más de un mes para que todos los argentinos visitemos una vez más las urnas, y lo que suceda en el medio será fundamental no solo para convencer al elector de elegir a tal o cual fuerza, sino también en lo que pueda suceder en el aspecto económico.

Contener el dólar es solo uno de los dolores de cabeza que tiene por estos momentos el Gobierno nacional.

