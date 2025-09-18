jueves 18 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Los trabajos sobre el canal Céspedes comenzaron en la madrugada de este jueves y todavía no hay novedades sobre su paradero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído.&nbsp;

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 

Lee además
buscan intensamente a un hombre que habria caido a un canal en pocito
Grave

Buscan intensamente a un hombre que habría caído a un canal en Pocito
ya podes escuchar el capitulo xviii de historias del crimen en spotify: el muerto en el canal de chimbas, un caso sin resolver
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XVIII de Historias del Crimen en Spotify: el muerto en el canal de Chimbas, un caso sin resolver

Con el correr de las horas, desde la Justicia dieron a conocer de quién se trataría. Con los reportes de personas extraviadas, se cree que es un joven de aproximadamente 30 años y estaría identificado como Elvio. M.G.

No se da a conocer el nombre completo ya que suponen de que se trataría de esta persona, pero todavía no lo encuentran y así no lo pueden identificar. La sospecha más grande es que este hombre cayó al canal; pero los investigadores informaron que este podría haber salido por su cuenta.

Los trabajos comenzaron en la madrugada cuando la noticia se dio a conocer. Se supo que rescatistas hicieron recorridas sobre el canal pero que no encontraron nada. A primera hora de este jueves diferentes brigadas de la Policía de San Juan fueron por este lugar para ayudar en la búsqueda.

Hasta cerca del mediodía estaban esperando que el caudal del canal baje para trabajar con más comodidad.

La investigación recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz junto a los ayudantes ficales Romina Mascarell y César Recio.

Temas
Seguí leyendo

Reactivan un canal clave para el riego de cultivos sanjuaninos con fondos de la minería

Por una maniobra imprudente un motociclista intentó pasar a un auto, chocó y terminó hospitalizado

Chimbas: una pareja de motociclistas terminó internada al chocar contra un camión y un auto

Descubrió que le estaban robando a un vecino y no dudó: enfrentó y atrapó al ladrón

Cayó "El Mala Suerte", un peligroso delincuente que era buscado desde hace más de un año

Un motociclista chocó con un colectivo en Rivadavia, manifestó tener dolores pero no quiso la atención médica

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

Por una orden de la Corte, un nuevo tribunal debía determinar la pena para un abusador: le dieron 12 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio los toneles en chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los dos presuntos estafadores, Ariel Aragón y Brenda Guerrero.
Estafa informática

Fue a un viaje de compras a Chile, en el mismo micro le robaron el celular y le sacaron $6.000.000 de su cuenta

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas
Hay un detenido

Impactante video de la batalla campal a los tiros en el barrio Los Toneles en Chimbas

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Exclusivo

Atraparon al "Estafador de ancianos", el sanjuanino que buscaba a sus víctimas en las puertas de un banco

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero video
Investigación

De quién era el cuerpo hallado en el Tesla de un famoso rapero

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave
En Tribunales

El médico que operó a Julieta Viñales declaró en el juicio y aseguran que su testimonio fue clave

Te Puede Interesar

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído. 
Lo último

Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Por Redacción Tiempo de San Juan
El oro volvió a tener un aumento y rompió el récord de casi cinco décadas. 
Récord inédito

El precio del oro subió como nunca antes en medio siglo y tiene un efecto directo en San Juan

Para la gente de ACODEPAS las paredes de la esquina 9 de Julio y España pueden incorporarse al proyecto de la EPET 4 en construcción.
Resguardo

Patrimonio histórico de San Juan: piden conservar la legendaria fachada de una famosa esquina céntrica

El próximo domingo 21 de septiembre, jornada en la que se celebran el Día del Estudiante y el Día de la Primavera, será el más fresco de la semana.
Qué pasará

El tiempo traerá una sorpresa para el Día del Estudiante en San Juan

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia
Confirmado

En la Legislatura sanjuanina designaron a la nueva jueza de Familia