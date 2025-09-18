Quién sería el hombre que habría caído a un canal en Pocito y que es intensamente buscado

Imagen del canal Céspedes. Policías trabajan en esta zona para dar con la persona que habría caído.

Gran cantidad de policías y Bomberos están trabajando en Pocito y Sarmiento para dar con el paradero de un hombre que habría caído al canal Céspedes . A primera hora se sabía solo que los vecinos habían escuchado a una persona pedir auxilio.

Con el correr de las horas, desde la Justicia dieron a conocer de quién se trataría . Con los reportes de personas extraviadas, se cree que es un joven de aproximadamente 30 años y estaría identificado como Elvio. M.G.

No se da a conocer el nombre completo ya que suponen de que se trataría de esta persona, pero todavía no lo encuentran y así no lo pueden identificar. La sospecha más grande es que este hombre cayó al canal; pero los investigadores informaron que este podría haber salido por su cuenta.

Los trabajos comenzaron en la madrugada cuando la noticia se dio a conocer. Se supo que rescatistas hicieron recorridas sobre el canal pero que no encontraron nada. A primera hora de este jueves diferentes brigadas de la Policía de San Juan fueron por este lugar para ayudar en la búsqueda.

Hasta cerca del mediodía estaban esperando que el caudal del canal baje para trabajar con más comodidad.

La investigación recayó en manos de UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Adolfo Díaz junto a los ayudantes ficales Romina Mascarell y César Recio.