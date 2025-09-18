jueves 18 de septiembre 2025

Pudo ser una tragedia

Chimbas: una pareja de motociclistas terminó internada al chocar contra un camión y un auto

El siniestro se produjo por una maniobra imprudente del conductor de la moto, que intentó sobrepasar el automóvil en un momento que no debía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un choque que tuvo como protagonistas, una moto, un auto y un camión casi termina en tragedia en Chimbas. El mismo ocurrió por calle Centenario, cerca de la esquina con 9 de Julio. El siniestro lo habría provocado la moto al hacer una maniobra imprudente.

Sobre la mecánica del siniestro, el mismo se produjo a las 13:15 horas del miércoles. La motocicleta se dirigía por Centenario de Este a Oeste. En un momento intentó pasar un auto que iba adelante, invadió el carril contrario (no debía hacerlo porque había doble línea amarilla) y se encontró de frente con un camión -circulaba por Centenario de Oeste a Este-. El conductor de la moto intentó volver a su carril haciendo una maniobra hacia la derecha y terminó cochando con el lateral izquierdo del vehículo y luego con una de las ruedas del lateral izquierdo del camión.

Los dos ocupantes de la moto identificados como Jonathan Ponce (32) y Claudia Sosa, de 42 años y que iba como acompañante, terminaron tendidos en el asfalto. Ambos fueron trasladados al Hospital Rawson para su debida atención médica, ya que decían tener dolores en diferentes partes del cuerpo.

El auto Renault Clio lo manejaba Franco Peñaloza, de 19 años y en el camión lo hacía Claudio Ruiz (35). El hecho quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez de UFI Delitos Especiales N°5.

