Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Silvina Tomeo, candidata suplente a diputada nacional por La Libertad Avanza, tuvo un mano a mano con el equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las Elecciones Legislativas 2025. Según comentó, combina su vida profesional con la maternidad y la militancia política en una rutina que no da respiro. Su jornada comienza alrededor de las 8 de la mañana, preparando bolsos con ropa y comida para enfrentar un día que puede superar las 12 horas fuera de casa.

Como profesora de educación física, dirigente política y madre, Tomeo organiza cuidadosamente cada actividad. Prefiere llevar ropa en el auto para poder adaptarse a los distintos roles que cumple a lo largo de la jornada. Para entrenar en el gimnasio por la tarde-noche, opta por colores claros y prendas cómodas: calzas, musculosa y zapatillas, reservando la ropa negra para sus clases en las escuelas.

Además, la candidata incorpora a su vestimenta diaria ropa apta para la campaña: jeans y camisas que le permiten recorrer barrios y participar de actividades al aire libre sin sacrificar comodidad. Así, Silvina Tomeo demuestra cómo equilibra las demandas de la política, la docencia y la vida familiar, mostrando un día a día lleno de energía y compromiso. Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOff Política, docencia y maternidad: así es un día en la vida de Silvina Tomeo, candidata suplente a diputada nacional por La Libertad Avanza. Entre clases, recorridas y familia, nos mostró cómo organiza una rutina que supera las 12 horas de actividad. Mirá el mano a mano exclusivo de Paren en Off y descubrí cómo combina sus tres facetas en plena campaña. Todos los detalles en @tiempodesanjuan #Elecciones2025 #TiempoDeSanJuan #ParenEnOff #SilvinaTomeo #SanJuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

