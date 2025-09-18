jueves 18 de septiembre 2025

Paren en Off

Cómo es un día con Silvina Tomeo: la combinación entre ser profesora, madre y candidata a diputada nacional por LLA

Acompañá a la dirigente en un día completo de su vida, entre la actividad política, la enseñanza y la familia, en un mano a mano exclusivo, en el marco de las Elecciones Legislativas 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Silvina Tomeo, candidata suplente a diputada nacional por La Libertad Avanza, tuvo un mano a mano con el equipo de Paren en Off, el especial de Tiempo Streaming para las Elecciones Legislativas 2025. Según comentó, combina su vida profesional con la maternidad y la militancia política en una rutina que no da respiro. Su jornada comienza alrededor de las 8 de la mañana, preparando bolsos con ropa y comida para enfrentar un día que puede superar las 12 horas fuera de casa.

Como profesora de educación física, dirigente política y madre, Tomeo organiza cuidadosamente cada actividad. Prefiere llevar ropa en el auto para poder adaptarse a los distintos roles que cumple a lo largo de la jornada. Para entrenar en el gimnasio por la tarde-noche, opta por colores claros y prendas cómodas: calzas, musculosa y zapatillas, reservando la ropa negra para sus clases en las escuelas.

Además, la candidata incorpora a su vestimenta diaria ropa apta para la campaña: jeans y camisas que le permiten recorrer barrios y participar de actividades al aire libre sin sacrificar comodidad. Así, Silvina Tomeo demuestra cómo equilibra las demandas de la política, la docencia y la vida familiar, mostrando un día a día lleno de energía y compromiso.

