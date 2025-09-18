jueves 18 de septiembre 2025

Mercado de abasto

En una semana con subas y sin rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

Tres productos de las carnicerías del mercado capitalino registraron aumentos en sus valores, en comparación con la semana pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

El último miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, tres productos de las carnicerías registraron aumentos en sus valores y no hubo rebajas.

Los alimentos con subas fueron:

  • Blanda: de $11.000 a $12.000
  • Costillas: de $8.500 a $9.800
  • Morcilla: de $4.500 a $5.000

La lista de precios

image

Qué pasó con las verduras y las frutas

Los productos de las verdulerías que subieron de precio fueron:

  • Zanahoria: de $600 a $800
  • Zapallo inglés: de $1.500 a $2.000
  • Tomate perita: de $1.500 a $2.500
  • Tomate platense: de $2.000 a $2.500
  • Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.200
  • Repollo (unidad): de $1.000 a $1.200

En cambio, hubo descuentos en:

  • Acelga (unidad): de $500 a $400
  • Espinaca (unidad): de $500 a $400
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $500 a $400
  • Pimiento: de $8.000 a $7.000
  • Lechuga: de $350 a $300

Las frutas con aumentos fueron:

  • Manzana: de $1.800 a $2.000
  • Naranja: de $1.800 a $2.000
  • Ciruela: de $2.000 a $3.000
  • Mango (unidad): de $2.000 a $3.000

La frutilla fue la única fruta que presentó rebaja. El precio del kilo pasó de $8.000 a $6.000.

Las listas de precios

Verduras

image

Frutas

image
