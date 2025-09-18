En una semana con subas y sin rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

El último miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, tres productos de las carnicerías registraron aumentos en sus valores y no hubo rebajas.
Los alimentos con subas fueron:
- Blanda: de $11.000 a $12.000
- Costillas: de $8.500 a $9.800
- Morcilla: de $4.500 a $5.000
La lista de precios
Qué pasó con las verduras y las frutas
Los productos de las verdulerías que subieron de precio fueron:
- Zanahoria: de $600 a $800
- Zapallo inglés: de $1.500 a $2.000
- Tomate perita: de $1.500 a $2.500
- Tomate platense: de $2.000 a $2.500
- Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.200
- Repollo (unidad): de $1.000 a $1.200
En cambio, hubo descuentos en:
- Acelga (unidad): de $500 a $400
- Espinaca (unidad): de $500 a $400
- Cebolla de verdeo (unidad): de $500 a $400
- Pimiento: de $8.000 a $7.000
- Lechuga: de $350 a $300
Las frutas con aumentos fueron:
- Manzana: de $1.800 a $2.000
- Naranja: de $1.800 a $2.000
- Ciruela: de $2.000 a $3.000
- Mango (unidad): de $2.000 a $3.000
La frutilla fue la única fruta que presentó rebaja. El precio del kilo pasó de $8.000 a $6.000.
