En una semana con subas y sin rebajas, así quedaron los precios de las carnes en la Feria de Capital

El último miércoles, la Municipalidad de Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras , frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, tres productos de las carnicerías registraron aumentos en sus valores y no hubo rebajas.

Los alimentos con subas fueron:

Blanda: de $11.000 a $12.000

Costillas: de $8.500 a $9.800

Morcilla: de $4.500 a $5.000

La lista de precios

Qué pasó con las verduras y las frutas

Los productos de las verdulerías que subieron de precio fueron:

Zanahoria: de $600 a $800

Zapallo inglés: de $1.500 a $2.000

Tomate perita: de $1.500 a $2.500

Tomate platense: de $2.000 a $2.500

Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.200

Repollo (unidad): de $1.000 a $1.200

En cambio, hubo descuentos en:

Acelga (unidad): de $500 a $400

Espinaca (unidad): de $500 a $400

Cebolla de verdeo (unidad): de $500 a $400

Pimiento: de $8.000 a $7.000

Lechuga: de $350 a $300

Las frutas con aumentos fueron:

Manzana: de $1.800 a $2.000

Naranja: de $1.800 a $2.000

Ciruela: de $2.000 a $3.000

Mango (unidad): de $2.000 a $3.000

La frutilla fue la única fruta que presentó rebaja. El precio del kilo pasó de $8.000 a $6.000.

Las listas de precios

Verduras

Frutas