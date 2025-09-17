Por el efecto estacional, el precio de una fruta bajó $2.000 en una semana en la Feria de Capital

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. Entre las principales novedades, y por el efecto estacional, el precio de la frutilla bajó $2.000, en comparación con la semana pasada.
Los productos de las verdulerías que subieron de precio fueron:
- Zanahoria: de $600 a $800
- Zapallo inglés: de $1.500 a $2.000
- Tomate perita: de $1.500 a $2.500
- Tomate platense: de $2.000 a $2.500
- Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.200
- Repollo (unidad): de $1.000 a $1.200
En cambio, hubo descuentos en:
- Acelga (unidad): de $500 a $400
- Espinaca (unidad): de $500 a $400
- Cebolla de verdeo (unidad): de $500 a $400
- Pimiento: de $8.000 a $7.000
- Lechuga: de $350 a $300
Las frutas con aumentos fueron:
- Manzana: de $1.800 a $2.000
- Naranja: de $1.800 a $2.000
- Ciruela: de $2.000 a $3.000
- Mango (unidad): de $2.000 a $3.000
La frutilla fue la única fruta que presentó rebaja. El precio del kilo pasó de $8.000 a $6.000.
Listas de precios
Verduras
Frutas