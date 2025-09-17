miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de abasto

Por el efecto estacional, el precio de una fruta bajó $2.000 en una semana en la Feria de Capital

En total, 10 productos presentaron aumentos en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas, en comparación con la semana pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verduras frutas feria capital mercado abasto san juan.jpg

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. Entre las principales novedades, y por el efecto estacional, el precio de la frutilla bajó $2.000, en comparación con la semana pasada.

Lee además
Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"
La campaña de la aceituna dejó un sabor amargo en el sector olivícola sanjuanino, que espera que las condiciones mejoren en futuros ciclos.
Cosecha 2024/2025

La aceituna resiste: San Juan apuesta a la calidad en un año difícil

Los productos de las verdulerías que subieron de precio fueron:

  • Zanahoria: de $600 a $800
  • Zapallo inglés: de $1.500 a $2.000
  • Tomate perita: de $1.500 a $2.500
  • Tomate platense: de $2.000 a $2.500
  • Remolacha (unidad): de $1.000 a $1.200
  • Repollo (unidad): de $1.000 a $1.200

En cambio, hubo descuentos en:

  • Acelga (unidad): de $500 a $400
  • Espinaca (unidad): de $500 a $400
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $500 a $400
  • Pimiento: de $8.000 a $7.000
  • Lechuga: de $350 a $300

Las frutas con aumentos fueron:

  • Manzana: de $1.800 a $2.000
  • Naranja: de $1.800 a $2.000
  • Ciruela: de $2.000 a $3.000
  • Mango (unidad): de $2.000 a $3.000

La frutilla fue la única fruta que presentó rebaja. El precio del kilo pasó de $8.000 a $6.000.

Listas de precios

Verduras

image

Frutas

image
Temas
Seguí leyendo

Subió el precio del GNC en algunas estaciones de servicio de San Juan, tras casi 9 meses

Luis Caputo, después de que el dólar tocara el techo: "Gracias a todos los que salieron de sus cuevas"

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Jubilados de ANSES: ¿cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco San Juan?

Cuidando los pesos: ¿cuáles son las billeteras virtuales que más paga en Argentina?

San Juan lanzó una línea de créditos por $1.500 millones para reactivar el turismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Ignacio Salas, el patinador sanjuanino de la Selección Argentina.  video
Videonota

Hace doble turno en la escuela, estudia inglés y piensa en el Mundial: quién es el jachallero que patina de niño y viste los colores de la Selección

Por Antonella Letizia
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas