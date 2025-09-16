martes 16 de septiembre 2025

Programa

San Juan lanzó una línea de créditos por $1.500 millones para reactivar el turismo

La iniciativa contempla préstamos con tasas preferenciales y hasta 4 años de plazo, destinados a hotelería, gastronomía y servicios turísticos. El 30% se reservará para departamentos alejados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image.png

El Gobierno de San Juan anunció el lanzamiento de una línea de créditos por $1.500 millones para fortalecer al sector turístico provincial. La medida, impulsada a través de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones y la Fiduciaria San Juan, busca dar respuesta a los pedidos de empresarios hoteleros, gastronómicos y prestadores de servicios que vienen reclamando asistencia para reactivar la actividad.

El programa contempla préstamos con condiciones blandas:

  • Hasta $30 millones para proyectos hoteleros.

  • Hasta $20 millones para emprendimientos gastronómicos.

  • Hasta $10 millones para prestadores de servicios turísticos.

Los créditos tendrán un plazo de devolución de 48 meses, con una tasa equivalente al 60% de la Badlar, significativamente más baja que la del mercado, y un período de gracia de 6 meses.

Además, se definió que el 30% del monto total se destinará de manera exclusiva a prestadores de departamentos alejados, con el fin de garantizar una distribución más equitativa de los recursos.

“Una respuesta al sector”

“El objetivo es que las empresas locales puedan mejorar la calidad del servicio y que los turistas encuentren una mejor recepción en cada rincón de la provincia”, explicó Martín Palisa, director de la Agencia San Juan Desarrollo de Inversiones.

Por su parte, Gustavo Gelusini, presidente de la Fiduciaria San Juan, aclaró que quienes quieran acceder al beneficio deberán estar inscriptos en el Registro de Prestadores Turísticos de la Secretaría de Turismo.

El ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero, destacó la decisión del gobernador Marcelo Orrego de avanzar con esta medida en un contexto económico adverso:

“San Juan no está ajeno a las dificultades del país, pero el gobernador pidió generar una línea de crédito específica para este sector tan importante de nuestra economía”.

En la misma línea, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández, subrayó que la iniciativa forma parte de la política de asistencia financiera y técnica que lleva adelante el Gobierno provincial para distintos rubros productivos.

Cómo acceder

Los interesados podrán dirigirse a las oficinas de la Fiduciaria San Juan (Av. Córdoba 390 Este, esquina Jujuy, Capital) o consultar toda la información en el sitio web www.fiduciariasanjuan.com.

El anuncio oficial contó con la presencia de Fernández, Romero, Palisa, Gelusini, el secretario de Coordinación para el Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, y la secretaria de Turismo, Belén Barboza.

Con esta medida, el Gobierno provincial apuesta a recuperar dinamismo en la actividad turística, uno de los sectores más afectados por la coyuntura económica, y a fortalecer la oferta de servicios en todo el territorio sanjuanino.

