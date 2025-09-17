miércoles 17 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Servicio

Jubilados de ANSES: ¿cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco San Juan?

Desde la entidad ofrecieron importate información a tener en cuenta por jubilados y pensionados al momento de comprar, con una ayuda al bolsillo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos en su compras en sus supermercados usando las tarjetas de Banco San Juan.

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos en su compras en sus supermercados usando las tarjetas de Banco San Juan.

Este miércoles, Banco San Juan informó un importante dato a tener en cuenta por los jubilados y pensionados de ANSES: hasta el próximo 30 de septiembre podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.

Lee además
Jubilados y beneficiarios de AUH tienen la posibilidad de acceder a créditos de dos bancos.
Alternativa financiera

Nueva línea de créditos para jubilados y beneficiarios de AUH, de qué se trata
Distintas prestaciones que mensualmente paga ANSES se verán incrementadas en octubre.
Nuevos montos

ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados, AUH y SUAF en octubre

El banco recordó además que, continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en Farmacias y supermercados, los que pueden consultarse en https://www.bancosanjuan.com/personas/jubilados.

Cabe recordar que, el Beneficio ANSES anunciado se compone de un 10% de reintegro otorgado por ANSES y un adicional del 5% exclusivo de Banco San Juan para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito de la entidad.

Los supermercados adheridos a esta promoción son: Vea, Changomás y Carrefour.

“Con esta acción buscamos acompañar a nuestros jubilados y pensionados en su vida cotidiana, brindándoles un beneficio real y significativo en un rubro esencial como es la alimentación”, destacaron desde Banco San Juan.

Y afirmaron: “De esta manera, la entidad continúa reforzando su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de estar presente con propuestas concretas que mejoran la economía familiar de miles de hogares”.

Temas
Seguí leyendo

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Por el efecto estacional, el precio de una fruta bajó $2.000 en una semana en la Feria de Capital

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Cuidando los pesos: ¿cuáles son las billeteras virtuales que más paga en Argentina?

San Juan lanzó una línea de créditos por $1.500 millones para reactivar el turismo

Presupuesto 2026: el Gobierno proyecta más fondos para obra pública, pero la inversión sigue en retroceso

El plan privado de obras eléctricas que proyecta la distribuidora para San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
Furor en las redes

Revolución por la frutilla en San Juan: lanzan súper ofertas y afirman que los cajones "se vuelan"

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores conservadores de la Iglesia
Interna en el catolicismo

Un decreto de monseñor Lozano generó controversia con sectores "conservadores" de la Iglesia

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida
Violencia de genéro

Chimbas: violó una perimetral, entró a la casa de su ex a la fuerza e intentó quitarse la vida

El frente del colegio religioso da a la calle Vidart, en la misma Villa Aberastain.
En Pocito

Revuelo en un colegio parroquial: robaron $2.300.000 de la recaudación de un festival

Imagen ilustrativa
Revés judicial

Anularon la condena contra un chofer acusado por una poderosa firma sanjuanina por el robo de combustible

Te Puede Interesar

Andar en kayak, el catamarán, bucear o simplemente descansar y refrescarse en sus playas, los diques de la provincia estarán a full este proximo verano para los sanjuaninos. 
Temporada 2025/2026

Los sanjuaninos vuelven a sus playas: dónde bañarse y qué hacer este verano

Por Elizabeth Pérez
El dólar 
Mercado cambiario

El dólar rompió el techo de la banda y el Banco Central interviene para controlar la suba: en San Juan superó los $1.500

En el Congreso, los legisladores sanjuaninos se aprestan a dar otra pelea para mantener el subsidio para San Juan de Zona Fría en la tarifa del gas en el presupuesto 2026.
Alerta

Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas
Barrio Los Toneles

Detuvieron en Chimbas a un hombre intensamente buscado: lo atraparon tras una pelea entre bandas

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas
Paren en Off

Así se prepara Federico Rizo, candidato del Frente por San Juan, para un día de trabajo y caminatas