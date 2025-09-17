Jubilados de ANSES: ¿cómo ahorrar 15% en supermercados con las tarjetas de Banco San Juan?

Los jubilados y pensionados de ANSES pueden acceder a descuentos en su compras en sus supermercados usando las tarjetas de Banco San Juan.

Este miércoles, Banco San Juan informó un importante dato a tener en cuenta por los jubilados y pensionados de ANSES : hasta el próximo 30 de septiembre podrán acceder a un 15% de ahorro en compras en supermercados, de lunes a viernes, en el marco del programa Beneficios ANSES.

El banco recordó además que, continúan vigentes todos los beneficios habituales que ofrece la entidad en diversos rubros, como por ejemplo hasta 30% de ahorro en Farmacias y supermercados, los que pueden consultarse en https://www.bancosanjuan.com/personas/jubilados .

Cabe recordar que, el Beneficio ANSES anunciado se compone de un 10% de reintegro otorgado por ANSES y un adicional del 5% exclusivo de Banco San Juan para las compras realizadas con tarjetas de débito y crédito de la entidad.

Los supermercados adheridos a esta promoción son: Vea, Changomás y Carrefour.

“Con esta acción buscamos acompañar a nuestros jubilados y pensionados en su vida cotidiana, brindándoles un beneficio real y significativo en un rubro esencial como es la alimentación”, destacaron desde Banco San Juan.

Y afirmaron: “De esta manera, la entidad continúa reforzando su propósito de agilizar el crecimiento para el desarrollo regional y de estar presente con propuestas concretas que mejoran la economía familiar de miles de hogares”.