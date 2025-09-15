ANSES: de cuánto será el aumento para jubilados, AUH y SUAF en octubre

Distintas prestaciones que mensualmente paga ANSES se verán incrementadas en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó que en octubre de 2025 habrá un aumento del 1,87% para jubilados , pensionados , la Asignación Universal por Hijo ( AUH ) y las asignaciones familiares del SUAF . El ajuste se realiza en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto.

Sin embargo, el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES seguirá congelado por el veto del Decreto 613/2025. Por este motivo, quienes lo perciben tendrán una suba real inferior a la del IPC.

Jubilados y pensionados de ANSES

Con el bono sin cambios, las subas para octubre serán las siguientes:

Jubilación mínima : De $320.277,17 a $326.266,35. Diferencia: $5.989,18 . Con bono de Anses, total de $396.266,35. Aumento real: 1,53% .

: De $320.277,17 a $326.266,35. Diferencia: . Con bono de Anses, total de $396.266,35. Aumento real: . Jubilación máxima : De $2.155.162,17 a $2.195.463,70. Diferencia: $40.301,53 .

: De $2.155.162,17 a $2.195.463,70. Diferencia: . Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : De $256.221,74 a $261.013,09. Diferencia: $4.791,35 . Con bono, total de $331.013,09. Aumento real: 1,47% .

: De $256.221,74 a $261.013,09. Diferencia: . Con bono, total de $331.013,09. Aumento real: . Pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad y vejez : De $224.194,02 a $228.386,45. Diferencia: $4.192,43 . Con bono de Anses, total de $298.386,45. Aumento real: 1,43% .

: De $224.194,02 a $228.386,45. Diferencia: . Con bono de Anses, total de $298.386,45. Aumento real: . PNC para madres de 7 hijos: De $320.277,17 a $326.266,35. Diferencia: $5.989,18. Con bono, total de $396.266,35. Aumento real: 1,53%.

Asignaciones familiares del SUAF

Los valores del SUAF para el primer rango de ingresos también se ajustarán en octubre. No obstante, se debe aclarar que el importe liquidado por ANSES depende del rango de ingresos de la familia.

Aquellos que forman parte del primer rango de ingresos cobrarán los siguientes importes:

Asignación por hijo : De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076 .

: De $57.549 a $58.625. Diferencia: . Asignación por hijo con discapacidad : De $187.379 a $190.883. Diferencia: $3.504 .

: De $187.379 a $190.883. Diferencia: . Nacimiento : De $67.079 a $68.333. Diferencia: $1.254 .

: De $67.079 a $68.333. Diferencia: . Prenatal : De $57.549 a $58.625. Diferencia: $1.076 .

: De $57.549 a $58.625. Diferencia: . Asignación por adopción : De $401.075 a $408.575. Diferencia: $7.500 .

: De $401.075 a $408.575. Diferencia: . Asignación por matrimonio : De $100.441 a $102.319. Diferencia: $1.878 .

: De $100.441 a $102.319. Diferencia: . Asignación por cónyuge: De $13.960 a $14.221. Diferencia: $261.

Asignación Universal por Hijo

Los montos de la AUH también subirán en octubre en un 1,87%:

AUH : De $115.088 a $117.240. Diferencia: $2.152 . Pago directo tras retención del 20% aplicada por ANSES: $93.792.

: De $115.088 a $117.240. Diferencia: . Pago directo tras retención del 20% aplicada por ANSES: $93.792. AUH con discapacidad: De $374.745 a $381.753. Diferencia: $7.008. Pago directo tras retención: $305.402,40.

Además, el Ministerio se Capital Humano ajustará las asignaciones del Plan de los Mil Días con la movilidad de Anses. Por ello, el Complemento Leche pasará de $43.405 a $44.217, $811,67 más.

FUENTE: Econoblog.com.ar