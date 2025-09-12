Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

En busca de una revancha, Los Pumas enfrentarán a Australia este sábado desde las 1:15 (hora argentina), en el Allianz Stadium de Sídney, por la cuarta fecha del Rugby Championship. El encuentro será transmitido en vivo y on demand por Disney+ Plan Premium.

El entrenador argentino decidió meter mano en la formación inicial tras la caída en Queensland. Habrá tres modificaciones respecto al XV que salió a la cancha en Townsville.

En la segunda línea, Guido Petti reemplazará a Franco Molina. En la tercera, Joaquín Oviedo ingresará por Pablo Matera, que irá al banco. Además, en las puntas, Rodrigo Isgró ocupará el lugar de Bautista Delguy.

Sobre la ausencia de un referente como Matera, subcapitán del equipo, el head coach explicó: “Pablo viene con un desgaste físico enorme y haciendo las cosas muy pero muy bien, pero bueno, también tenemos a otros jugadores que nos pueden traer la energía que necesitamos para empezar el partido”.

Entre los backs, se mantendrán Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras como apertura. Santiago Chocobares y Lucio Cinti seguirán como centros, mientras que Juan Cruz Mallía será el fullback. En las puntas, estarán Mateo Carreras y el mencionado Isgró.

En el banco de suplentes, aparecen como novedades Justo Piccardo e Ignacio Mendy.

Australia también mueve el equipo: cuatro cambios y una sorpresa

Del otro lado, Joe Schmidt también dispuso variantes tras el triunfo en Townsville. Los Wallabies tendrán cuatro cambios en su XV inicial.

La gran sorpresa es el ingreso de Tane Edmed como apertura, un jugador con poca experiencia internacional, que reemplazará al lesionado Tom Lynagh. Además, Hunter Paisami debutará en 2025 en reemplazo de Len Ikitau, también lesionado. James Slipper vuelve a la primera línea y Jeremy Williams hará lo propio en la segunda.

En el banco, se destaca la presencia del experimentado James O’Connor.

Formaciones de Los Pumas y Australia por la 4° fecha del Rugby Championship

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Joel Sclavi, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruíz, Boris Wenger, Francisco Coria Marchetti, Franco Molina, Pablo Matera, Agustín Moyano, Justo Piccardo, Ignacio Mendy.

Australia: James Slipper, Billy Pollard, Taniela Tupou, Jeremy Williams, Tom Hooper, Rob Valetini, Fraser McReight, Harry Wilson, Nic White, Tane Edmed, Corey Toole, Hunter Paisami, Joseph-Aukuso Suaalii, Max Jorgensen, Andrew Kellaway.

Suplentes: Josh Nasser, Angus Bell, Zane Nonggorr, Lukhan Salakaia-Loto, Carlo Tizzano, Tate McDermott, James O’Connor, Filipo Daugunu.