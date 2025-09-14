Anses confirmó el nuevo monto de la jubilación mínima para octubre: ¿cuánto cobrarás?

Anses oficializó nuevos montos para las jubilaciones en octubre

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) anunció el nuevo monto que regirá desde octubre de 2025 para jubilados y pensionados argentinos, tras aplicarse la F órmula de Movilidad basada en los datos de inflación del Indec correspondientes al mes de agosto (1,9 %).

Importante Aumentó la AUH: de cuánto será el monto a partir de octubre

Importante Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

El bono se aplica de forma proporcional para quienes tengan haberes superiores, hasta alcanzar ese mismo tope

Para quienes cobran solo la jubilación mínima, el total a recibir en octubre será de $396.362,44 .

El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

El haber mínimo sube de $320.277,17 a $326.362,44 con el ajuste de movilidad.

Impacto y datos clave

Las pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez llegan a $228.453,71 , y con el bono incluido ascienden a $298.453,71 .

El máximo que Anses pagará por jubilaciones será $2.196.110,25.

Cómo se cobra y consultas

No se requiere realizar ningún trámite adicional: los montos se acreditarán automáticamente en la cuenta bancaria declarada.

Se puede consultar el recibo de haberes desde la plataforma Mi Anses, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.