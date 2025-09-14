Anses confirmó el nuevo monto de la jubilación mínima para octubre: ¿cuánto cobrarás?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció el nuevo monto que regirá desde octubre de 2025 para jubilados y pensionados argentinos, tras aplicarse la Fórmula de Movilidad basada en los datos de inflación del Indec correspondientes al mes de agosto (1,9 %).
Impacto y datos clave
-
Las pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez llegan a $228.453,71, y con el bono incluido ascienden a $298.453,71.
-
El máximo que Anses pagará por jubilaciones será $2.196.110,25.
Cómo se cobra y consultas
No se requiere realizar ningún trámite adicional: los montos se acreditarán automáticamente en la cuenta bancaria declarada.
Se puede consultar el recibo de haberes desde la plataforma Mi Anses, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.