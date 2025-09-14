domingo 14 de septiembre 2025

Anses confirmó el nuevo monto de la jubilación mínima para octubre: ¿cuánto cobrarás?

Anses oficializó el nuevo monto de la jubilación mínima que regirá en octubre 2025, con el incremento por movilidad y el bono de $70.000 incluido.

Por María Morá
Anses oficializó nuevos montos para las jubilaciones en octubre&nbsp;

Lo que cambia y lo que permanece

  • El haber mínimo sube de $320.277,17 a $326.362,44 con el ajuste de movilidad.

  • El bono extraordinario de $70.000 se mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

  • Para quienes cobran solo la jubilación mínima, el total a recibir en octubre será de $396.362,44.

  • El bono se aplica de forma proporcional para quienes tengan haberes superiores, hasta alcanzar ese mismo tope

Impacto y datos clave

  • Las pensiones no contributivas (PNC) por vejez o invalidez llegan a $228.453,71, y con el bono incluido ascienden a $298.453,71.

  • El máximo que Anses pagará por jubilaciones será $2.196.110,25.

Cómo se cobra y consultas

No se requiere realizar ningún trámite adicional: los montos se acreditarán automáticamente en la cuenta bancaria declarada.

Se puede consultar el recibo de haberes desde la plataforma Mi Anses, usando CUIL y Clave de la Seguridad Social.

