Por trabajos de Obras Sanitarias, una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito

Desde Obras Sanitarias informaron que durante este lunes y martes una importante arteria de Capital estará interrumpida al tránsito, debido a trabajos que se deben realizar en la zona. Es importante que los conductores que circulen por la zona tomen los recaudos para evitar inconvenientes a la hora de trasladarse por el sitio.

Conforme la información suministrada, los trabajos de reparación de urgencia de cañería domiciliaria se realizarán en calle Mendoza, entre Chile y Maipú. Allí se llevarán adelante distintas maniobras que obligarán a cortar el tránsito de manera total en dicho tramo por dos días.

Si bien la zona estará debidamente señalizada para que los conductores estén al conocimiento del hecho, se solicita utilizar calles alternativas para descongestionar la zona y evitar demoras u otros inconvenientes. image

