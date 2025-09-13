PSJ Industria innova en San Juan con tanques de fibra de vidrio de hasta 150 mil litros

La empresa sanjuanina PSJ Industria produce tanques de hasta 150 mil litros con tecnología de bobinado automatizado, ofreciendo soluciones resistentes y adaptadas a la industria.

PSJ Industria se posiciona como referente en innovación dentro de la provincia de San Juan con la producción de tanques de fibra de vidrio (PRFV) a medida, utilizando la avanzada tecnología filament winding computarizado . Este sistema de enrollamiento cruzado automatizado garantiza una alta resistencia estructural y una calidad uniforme en cada producto.

La firma ofrece una amplia gama de modelos y capacidades que van desde 2.000 hasta 150.000 litros, respondiendo a las necesidades de múltiples sectores productivos.

Fabricación bajo normas internacionales

foto4

Los tanques son elaborados bajo los estándares internacionales de bobinado de filamento para instalación vertical sobre el suelo, cumpliendo con exigencias técnicas de calidad y seguridad.

El PRFV es un material compuesto en el que las fibras de vidrio aportan resistencia mecánica, mientras que las resinas seleccionadas garantizan propiedades anticorrosivas y cohesión estructural.

Soluciones para la industria

Estos tanques se adaptan a las distintas demandas de almacenamiento de líquidos en sectores como:

Industria vitivinícola (vino y mosto)

Aceites y derivados

Químicos y fertilizantes

Combustibles

Agua de red y más

Entre sus ventajas destacan:

Gran resistencia estructural

No se oxidan ni se corroen

Protección contra rayos UV

Vida útil aproximada de 20 años

Presencia industrial en San Juan

FOTO 2

La planta de PSJ Industria está ubicada en el Parque Industrial Chimbas, Lote 62, un punto estratégico para abastecer al mercado local y nacional.

Contacto WhatsApp: 2646241360

Web: www.psjindustria.com.ar