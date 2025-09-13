sábado 13 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Espacio de marca

PSJ Industria innova en San Juan con tanques de fibra de vidrio de hasta 150 mil litros

Con tecnología internacional y más de 20 años de vida útil, los tanques de fibra de vidrio se adaptan a múltiples rubros industriales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tanques PSJ

Tanques PSJ

La empresa sanjuanina PSJ Industria produce tanques de hasta 150 mil litros con tecnología de bobinado automatizado, ofreciendo soluciones resistentes y adaptadas a la industria.

Lee además
Becas PROGRESAR de ANSES
Importante

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos
Los Pumas van ante Australia.
Rugby

Los Pumas van por la revancha ante Australia en la 4° fecha del Championship: formaciones, hora y cómo ver

PSJ Industria se posiciona como referente en innovación dentro de la provincia de San Juan con la producción de tanques de fibra de vidrio (PRFV) a medida, utilizando la avanzada tecnología filament winding computarizado. Este sistema de enrollamiento cruzado automatizado garantiza una alta resistencia estructural y una calidad uniforme en cada producto.

La firma ofrece una amplia gama de modelos y capacidades que van desde 2.000 hasta 150.000 litros, respondiendo a las necesidades de múltiples sectores productivos.

Fabricación bajo normas internacionales

foto4

Los tanques son elaborados bajo los estándares internacionales de bobinado de filamento para instalación vertical sobre el suelo, cumpliendo con exigencias técnicas de calidad y seguridad.

El PRFV es un material compuesto en el que las fibras de vidrio aportan resistencia mecánica, mientras que las resinas seleccionadas garantizan propiedades anticorrosivas y cohesión estructural.

Soluciones para la industria

Estos tanques se adaptan a las distintas demandas de almacenamiento de líquidos en sectores como:

  • Industria vitivinícola (vino y mosto)

  • Aceites y derivados

  • Químicos y fertilizantes

  • Combustibles

  • Agua de red y más

Entre sus ventajas destacan:

  • Gran resistencia estructural

  • No se oxidan ni se corroen

  • Protección contra rayos UV

  • Vida útil aproximada de 20 años

Presencia industrial en San Juan

FOTO 2

La planta de PSJ Industria está ubicada en el Parque Industrial Chimbas, Lote 62, un punto estratégico para abastecer al mercado local y nacional.

Contacto WhatsApp: 2646241360

Web: www.psjindustria.com.ar

Temas
Seguí leyendo

Buscan a los familiares de un sanjuanino que se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson

El termómetro tambalea este fin de semana: calor, alerta de Zonda y ¿descenso de temperatura?

Domingo sanjuanino en familia: más de 100 emprendedores ofrecerán sus artesanías en una feria

¿Día primaveral?, mirá cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

El ingeniero perdido estaría en Mendoza: pasó por el Control de San Carlos

El objeto, que no es el celular, que más delata una infidelidad

Ritual de la vela violeta: qué significa y por qué hay que hacerlo cada jueves

Balearon a un importante activista y periodista ligado a Donald Trump

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Becas PROGRESAR de ANSES
Importante

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum
Transporte

Cambian los recorridos de dos líneas de colectivos de la Red Tulum

Imagen ilustrativa
Asalto callejero

Buscan al joven de los tatuajes de la araña y la lágrima por asaltar a un uber en un semáforo de Rawson

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de gastos por adelantado
Corrupción

Presuntas coimas: Habría aparecido un contrato con el 3% de "gastos" por adelantado

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena
En Flagrancia

El empresario de Rawson que tenía un arma de fuego sin autorización zafó de una condena

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia
Historias

De tres hijas a seis: las trillizas sanjuaninas que son idénticas y que llegaron al mundo sin tratamiento para revolucionar a la familia

Te Puede Interesar

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: una esquina sanjuanina con historia política y actual reconocimiento popular

Por David Cortez Vega
Foto: Albardón Noticias. 
Conmoción

Dolor en Albardón: una mujer murió tras descompensarse en la plaza departamental

Mathias Maximiliano Tobares, el delivery todavía con la campera de Pedidos Ya; y al fondo -de espalda- Marcelo Andrés Nievas, el policía. 
Capital

Ni se miraron: el policía y delivery que se amenazaron con arma y cuchillo estuvieron cara a cara

Viento Zonda.
Atención

Alerta amarilla por viento Zonda: a qué hora se espera que llegue al Gran San Juan

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Emilio Baistrocchi: su abuelo intendente, su pasión por los deportes acuáticos y su pasado en psicología