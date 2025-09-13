sábado 13 de septiembre 2025

Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma tras las inscripciones de la segunda mitad del 2025.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El haber que se cobra este mes es de $ 35.000 y se mantiene vigente la segunda y última etapa de inscripción para nuevos aspirantes que abarca las distintas categorías del programa.

Las becas progresar siguen asistiendo a miles de estudiantes.

Cuándo cobro la Becas Progresar de ANSES

El beneficio académico, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se deposita según la terminación del DNI de cada titular.

Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

Fuente: El Cronista

