Becas PROGRESAR de ANSES: cuánto cobro en septiembre y el calendario de pagos

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos para los beneficiarios de las Becas PROGRESAR , para septiembre de este 2025. Cabe destacar que a mitad de este año los jóvenes tuvieron la posibilidad de inscribirse en estas becas.

El haber que se cobra este mes es de $ 35.000 y se mantiene vigente la segunda y última etapa de inscripción para nuevos aspirantes que abarca las distintas categorías del programa.

Cuándo cobro la Becas Progresar de ANSES

El beneficio académico, que depende de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, se deposita según la terminación del DNI de cada titular.

Miércoles 10 de septiembre: DNI terminados en 0 y 1.

Jueves 11 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3.

Viernes 12 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5.

Lunes 15 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7.

Martes 16 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9.

