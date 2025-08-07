Desde Educación ofrecieron una importante información sobre las Becas Progresar

Este jueves, el Ministerio de Educación de la provincia recordó que comenzó la inscripción al Programa Progresar, el cual brinda apoyo económico a jóvenes para la finalización de la educación secundaria y estudios superiores, e indicó que la convocatoria se extiende hasta el 1 de septiembre.

Se trata de las inscripciones para acceder a las líneas Obligatorio, dirigida a estudiantes de 16 a 24 años que estén cursando el Nivel Obligatorio (Primaria de Adultos, Secundaria de Adultos, CENS, Secundaria Orientada y Artística, Técnicas y Agrotécnicas).

En paralelo, la línea Superior (destinada a estudiantes ingresantes de hasta 25 años y hasta 30 años para quienes cursen carreras avanzadas de nivel terciario o universitario) abrirá su inscripción el 18 de agosto y la cerrará el 5 de septiembre.

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, indicó que los postulantes deben acreditar ingresos familiares que no superen los tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), además de certificar asistencia regular en su institución educativa y las condicionalidades planteadas para cada línea de beca.

Todos los trámites se realizan mediante la plataforma del Programa con cuenta validada en Mi Argentina. Los pagos se efectuarán por transferencia directa a CBU o CVU a nombre del beneficiario.

Para más información sobre requisitos, condiciones e inscripción, los interesados pueden ingresar a: argentina.gob.ar/progresar