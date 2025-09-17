miércoles 17 de septiembre 2025

Data para ahorristas

Cuidando los pesos: ¿cuáles son las billeteras virtuales que más paga en Argentina?

Conocé cuáles son las billeteras virtuales que ofrecen mayores rendimientos en el mercado nacional y comparalas con lo que ofrecen los bancos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las billeteras virtuales son una opción para estirar los pesos en Argentina.

Este martes 16 de septiembre, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas).

Tasa de interés de billeteras virtuales hoy

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

  • Naranja X (Cuenta Remunerada) **: 43.00 %
  • Prex Argentina (FCI MM): 41.18 %
  • Ualá (Cuenta Remunerada) *: 40.00 %
  • Personal Pay (FCI MM): 36.78 %
  • Claro Pay (FCI MM): 36.55 %
  • IEB+ (FCI MM): 36.07 %
  • Cocos (FCI RM): 35.98 %
  • N1U (FCI MM): 34.72 %
  • Mercado Pago (FCI MM): 33.31 %
  • Lemon Cash (FCI MM): 33.25 %
  • Astropay (FCI MM): 32.57 %
  • LB Finanzas (FCI MM): 31.97 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

  • Banco Nación: 43.00 %
  • Banco ICBC: 42.30 %
  • Banco Credicoop: 42.00 %
  • Banco de la Provincia de Buenos Aires: 42.00 %
  • Banco Galicia: 41.00 %
  • Banco BBVA: 41.00 %
  • Banco Macro: 40.50 %
  • Banco Santander: 38.00 %
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

  • Banco Voii: 55.00 %
  • Banco Meridian: 51.50 %
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 51.50 %
  • Banco del Sol: 50.00 %
  • Banco Provincia de Tierra del Fuego: 48.00 %
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 46.00 %
  • Banco Bica: 45.00 %
  • Banco del Chubut: 45.00 %
  • Banco Dino: 45.00 %
  • Bibank: 45.00 %
  • REBA Compañía Financiera: 45.00 %
  • Banco CMF: 44.00 %
  • Banco de Corrientes: 44.00 %
  • Banco Mariva: 44.00 %
  • Banco Hipotecario: 42.50 %
  • Banco COMAFI: 42.00 %
  • Banco Julio: 42.00 %
  • Banco Masventas: 30.00 %

FUENTE: El Economista

