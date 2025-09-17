Cuidando los pesos: ¿cuáles son las billeteras virtuales que más paga en Argentina?

Las billeteras virtuales son una opción para estirar los pesos en Argentina.

Este martes 16 de septiembre, bancos y billeteras virtuales actualizaron sus tasas de interés para diferentes alternativas de inversión (plazos fijos, FCI y cuentas remuneradas).

Así quedó la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales, colocaciones a plazo fijo o FCI.

Naranja X (Cuenta Remunerada) ** : 43.00 %

: 43.00 % Prex Argentina (FCI MM) : 41.18 %

: 41.18 % Ualá (Cuenta Remunerada) * : 40.00 %

: 40.00 % Personal Pay (FCI MM) : 36.78 %

: 36.78 % Claro Pay (FCI MM) : 36.55 %

: 36.55 % IEB+ (FCI MM) : 36.07 %

: 36.07 % Cocos (FCI RM) : 35.98 %

: 35.98 % N1U (FCI MM) : 34.72 %

: 34.72 % Mercado Pago (FCI MM) : 33.31 %

: 33.31 % Lemon Cash (FCI MM) : 33.25 %

: 33.25 % Astropay (FCI MM) : 32.57 %

: 32.57 % LB Finanzas (FCI MM): 31.97 %

* El tope a remunerar es de $1.500.000 depositados.

** El tope a remunerar es de $800.000 depositados.

FCI MM: Fondo Común de Inversión Money Market | FCI RM: Fondo Común de Inversión Renta Mixta

¿Cómo funcionan las cuentas remuneradas?

Las cuentas remuneradas generan intereses diarios sobre el dinero depositado, sin la necesidad de tener que invertirlos y se acreditan a fin de mes, (a diferencia de una caja de ahorro tradicional que prácticamente no otorga rendimientos). Es decir, uno dispone del dinero de forma inmediata, pero a su vez este dinero va generando un interés día a día.

¿Cuál es la ventaja de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) vs. Plazos Fijos?

Los Fondos Comunes de Inversión que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos, tienen un rendimiento muy similar a los Plazos Fijos, pero con una gran diferencia muy valorada por los usuarios:

Ofrecen liquidez inmediata: A diferencia del Plazo Fijo Tradicional, los FCI que invierten en instrumentos de renta fija o plazos fijos permiten retirar el dinero de forma inmediata (dentro del horario bancario) o en un plazo de 24-48 hs, dependiendo de la composición del FCI.

Tasa de interés de Plazos Fijos en principales bancos

Este es el listado de los 9 bancos con mayor volumen de depósitos en pesos, junto con la TNA vigente, disponible para los clientes que realicen un plazo fijo online en pesos a 30 días.

Banco Nación : 43.00 %

: 43.00 % Banco ICBC : 42.30 %

: 42.30 % Banco Credicoop : 42.00 %

: 42.00 % Banco de la Provincia de Buenos Aires : 42.00 %

: 42.00 % Banco Galicia : 41.00 %

: 41.00 % Banco BBVA : 41.00 %

: 41.00 % Banco Macro : 40.50 %

: 40.50 % Banco Santander : 38.00 %

: 38.00 % Banco Ciudad de Buenos Aires: 35.00 %

Tasa de interés de Plazos Fijos en otros bancos

Estos bancos también informan la TNA de plazo fijo al BCRA:

Banco Voii : 55.00 %

: 55.00 % Banco Meridian : 51.50 %

: 51.50 % Crédito Regional Compañía Financiera : 51.50 %

: 51.50 % Banco del Sol : 50.00 %

: 50.00 % Banco Provincia de Tierra del Fuego : 48.00 %

: 48.00 % Banco de la Provincia de Córdoba : 46.00 %

: 46.00 % Banco Bica : 45.00 %

: 45.00 % Banco del Chubut : 45.00 %

: 45.00 % Banco Dino : 45.00 %

: 45.00 % Bibank : 45.00 %

: 45.00 % REBA Compañía Financiera : 45.00 %

: 45.00 % Banco CMF : 44.00 %

: 44.00 % Banco de Corrientes : 44.00 %

: 44.00 % Banco Mariva : 44.00 %

: 44.00 % Banco Hipotecario : 42.50 %

: 42.50 % Banco COMAFI : 42.00 %

: 42.00 % Banco Julio : 42.00 %

: 42.00 % Banco Masventas: 30.00 %

