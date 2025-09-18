jueves 18 de septiembre 2025

Salud

Aceite casero para tapar las canas y fortalecer el cabello: paso a paso, cómo hacerlo

Este aceite es una alternativa natural para fortalecer el cabello, recuperar su brillo y retrasar la aparición de canas. Los resultados se notan en pocas semanas.

Por María Morá
Aunque el aceite de romero es reconocido por proteger el cabello y oscurecer las canas, los especialistas en belleza recomiendan probar otra opción natural igual de efectiva: el aceite de amla. Este ingrediente destaca por su rápida acción y su fácil aplicación, logrando resultados visibles en tan solo un mes.

Qué es el aceite de amla

El aceite de amla se obtiene de la fruta del árbol de grosella espinosa india (Emblica officinalis), utilizado durante siglos en la medicina tradicional por sus propiedades para la salud y la belleza del cabello. Puede aplicarse directamente sobre el pelo o combinarse con otros aceites naturales, potenciando sus efectos y favoreciendo un cabello más fuerte y saludable.

image

Beneficios del aceite de amla para el cabello

  • Fortalece el cabello desde la raíz: Masajear el aceite sobre el cuero cabelludo activa la circulación y nutre los folículos, devolviendo fuerza y resistencia al pelo.

  • Recupera el brillo natural: Mejora la textura del cabello, dejándolo más flexible, suave y libre del aspecto grasoso.

  • Repara las puntas abiertas: Sus propiedades hidratantes ayudan a reducir la formación de puntas dañadas.

  • Estimula el crecimiento del cabello: Favorece un crecimiento más saludable al nutrir el cuero cabelludo.

  • Retrasa la aparición de canas: Estimula la producción de melanina, ayudando a mantener el color natural del cabello por más tiempo y evitando el uso constante de tintes químicos.

Cómo aplicar el aceite de amla

  • Aplicar 2 a 3 veces por semana, desde la raíz hasta las puntas.

  • Dejar actuar 30 minutos antes del lavado.

  • Lavar con shampoo habitual para retirar el exceso de aceite.

Con un uso constante, en 21 días se pueden notar cambios significativos: cabello más fuerte, brillante y con menos canas.

Consejos adicionales para potenciar sus efectos

  • Combinar con aceite de coco o de romero para un cuidado más completo.

  • Mantener una alimentación rica en vitaminas y minerales que favorezcan la salud capilar.

  • Evitar el uso excesivo de calor en secadores o planchas para prolongar los resultados.

Ingredientes para preparar el aceite de amla

  • 2 a 3 cucharadas de fruta de amla seca o en polvo (puede conseguirse en herboristerías o tiendas naturales).

  • 1 taza de aceite base, como aceite de coco, aceite de sésamo o aceite de oliva.

  • Un frasco de vidrio limpio con tapa.

Preparación paso a paso

Método 1: Maceración en frío

  • Coloca la fruta de amla seca o el polvo dentro del frasco de vidrio.

  • Agrega el aceite base hasta cubrir completamente el amla.

  • Cierra el frasco y deja reposar en un lugar oscuro y fresco durante 1 a 2 semanas, agitando suavemente el frasco una vez al día.

  • Después del tiempo de reposo, cuela el aceite para separar los restos de amla.

  • Guarda el aceite en un frasco limpio y seco, en un lugar fresco.

Método 2: Maceración con calor suave

  • Coloca el aceite base y la fruta o polvo de amla en un recipiente resistente al calor.

  • Calienta a fuego muy bajo (o al baño maría) durante 30 a 60 minutos, sin que llegue a hervir.

  • Deja enfriar y luego cuela el aceite para retirar los restos sólidos.

  • Guarda en un frasco limpio y seco.

