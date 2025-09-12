viernes 12 de septiembre 2025

Lo tenés que hacer

Ambientador casero de lavanda: la receta fácil que arrasa en redes para eliminar el estrés

Este ambientador natural de lavanda se volvió tendencia en redes por sus beneficios relajantes. Aprendé a prepararlo en casa con pocos ingredientes.

Por María Morá
Cómo usar aromatizador casero para reducir el estrés

Cómo usar aromatizador casero para reducir el estrés 

En tiempos de tanta tensión y nerviosismo, encontrar la calma en el hogar es clave. Nuestro espacio personal siempre funciona como refugio, pero existen recursos que potencian esa sensación de bienestar. Uno de ellos es un ambientador casero relajante que se volvió furor en redes sociales por su sencillez y efectividad.

image
Cómo usar aromatizador casero de lavanda para reducir el estrés

Cómo usar aromatizador casero de lavanda para reducir el estrés

La usuaria de Instagram Saaida Borrajo (@dehuertayjardin) compartió un video que se hizo viral mostrando cómo preparar un aromatizador casero de lavanda con ingredientes fáciles de conseguir. Este recurso natural ayuda a reducir el estrés, crear un entorno más acogedor y mejorar la calidad del descanso.

Ingredientes para hacer el ambientador casero

  • Agua

  • Alcohol fino

  • Aceite esencial de lavanda

  • Colorante alimenticio (opcional)

  • Varillas de ratán, bambú o fibra

Paso a paso: cómo preparar el aromatizador de lavanda

  • Elige un recipiente adecuado: debe tener la boca estrecha para que el líquido se evapore lentamente y dure más tiempo.

  • Agrega los líquidos: llena una cuarta parte del envase con agua y completa el resto con alcohol fino, que ayudará a dispersar el aroma.

  • Aceite esencial de lavanda: suma tres cucharadas. Esta esencia reduce los niveles de cortisol, calma la mente y favorece la relajación.

  • Colorante opcional: añade unas gotas de colorante alimenticio para armonizar con la decoración de tu hogar y reforzar la sensación visual de calma.

  • Coloca las varillas: introduce de 8 a 10 varillas de ratán, bambú o fibra. Cuantas más uses, más intenso será el aroma.

Beneficios del ambientador casero de lavanda

  • Reduce el estrés: la lavanda es conocida por sus propiedades relajantes y ansiolíticas.

  • Promueve el sueño: colocar el ambientador en el dormitorio mejora el descanso y la calidad del sueño.

  • Crea un ambiente acogedor: el aroma suave transmite serenidad y armonía.

  • Neutraliza malos olores: ayuda a mantener los espacios frescos, incluso en zonas con mascotas, baños o residuos.

Consejos para potenciar su efecto

  • Gira las varillas con frecuencia para intensificar el aroma.

  • Coloca el ambientador en zonas de paso para que el aire esparza la fragancia.

  • Cambia las varillas cada dos meses para un mejor rendimiento.

  • Si el líquido se seca, simplemente rellénalo con la misma mezcla.

Un recurso natural para transformar tu hogar

El ambientador casero de lavanda no solo perfuma, sino que transforma el ambiente en un verdadero espacio de paz. Con pocos ingredientes y en minutos, podés crear tu propio rincón libre de estrés y con un aroma que invita a relajarte cada día.

