Llega la primavera: 5 tips de una especialista para plantar flores que soportan el sol sanjuanino

A ellas se suman también las aromáticas, como la lavanda y las albacas, que salen esta época.

2- La preparación de la tierra

La bióloga explicó que, lo primero que se debe hacer después de comprar la planta es preparar bien la maceta o el terreno elegido para colocarla. Se debe usar una tierra que no sea dura, para que la raíz pueda prosperar fácilmente. Eso es muy importante para evitar que la planta se muera. Lo mismo sucede con la elección del espacio o la maceta, que debe ser más bien grande.

Esa tierra se debe remover y se le puede colocar compost, que incluso se puede hacer en casa, mezclando tierra con hojas secas, trocitos de madera y cáscaras de frutas y verduras.

3- El momento indicado para plantar

Según Marchese un aspecto clave es el momento del día en que se coloca la planta. “Siempre digo que el mejor horario es en la tardecita o por la noche, porque si la planta recién colocada está estresada y si le da el Sol de San Juan, la matamos”, afirmó Marchese.

4- El riego

“Lo importante es cuidar especialmente el riego durante los primeros días, hasta que veamos que la planta agarró y fuerza y se adaptó al lugar”, indicó la especialista. Sin embargo, también marcó que hay que tener cuidado de no pasarse con la cantidad. “La plantas no son acuáticas y las raíces se ahogan. Se asfixian con mucha agua. La cantidad justa es cuando vemos que la tierra está húmeda, pero nunca encharcada. Otro indicador es el musgo, cuando se ve que comienza a formarse una película verde en la tierra es porque ya tiene mucha agua y generalmente estas flores que usamos en San Juan, no son plantas que necesiten mucha agua, entonces, hay que tener cuidado”.

En cuanto al riego, Marchese también remarcó otro consejo clave, lo mejor es regarlas de noche. “Si las regás de día, pueden quedar gotas en el pétalo, que hacen un efecto lupa con el Sol y te quema la flor.

5- Evitar los químicos

“Siempre digo, no es necesario usar ningún tipo de químico. Nosotros acá, en el vivero, tenemos todo tipo de árboles y flores y no usamos ni un solo químico, porque si no, matamos las abejas”, aseguró la especialista. Y agregó: “Si cuidamos las plantas como corresponder y les mostramos amor y el respeto a la hora de, por ejemplo, sacarles o un esqueje o cortar una flor, no se necesita ningún elementos extra”.

El taller gratuito, una oportunidad para encontrarse con la naturaleza

Taller "Alma Verde" es el nombre que la Municipalidad de Capital eligió para un encuentro en el que invita a la gente a conectarse con la naturaleza y aprender sobre plantas.

La actividad, que se desarrollará este viernes 20 de septiembre, de 15 a 17, en el Vivero Municipal (ubicado por calle 25 de Mayo, entre Alvear y Perito Moreno, frente a El Palomar de la UNSJ) y la encargada de dictarlo será Verónica Marchese.

Al respecto, explicó que, “el objetivo es conectar con la naturaleza a través de las plantas para sanar. Y, al mismo tiempo, conocer a las plantas como seres sintientes, porque no se cuida lo que no se conoce. Hoy en día estamos todos muy locos, estresados, apurados, hay una necesidad de reconexión con la naturaleza, con la tierra, con el verde. Entonces, invitamos la gente a llegar acá, descalzarse y trabajar con el corazón, con la intuición. La idea es conectarnos”.

De ese modo, la especialista va a invitar a los participantes a conocer detalles sobre las flores y árboles; a oler las aromáticas, tocarlas, sentirlas y aprender sobre sus propiedades. “Vamos a hablar de las propiedades medicinales. Tiene una beta muy holística el taller. Las flores, cómo nos estimulan, cómo nos estimulan a través de la frecuencia de sus colores. Tiene que ver todo esto con la aromaterapia, la cromoterapia. Y vamos a terminar también con un abrazo a los árboles, porque el árbol, al estar conectado tierra y cielo, es un ser muy especial”, detalló sobre la actividad.

Cabe destacar que el taller, tiene cupos limitados, por lo que las personas interesadas deben inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/qrMrEbYixHxpgJYq8