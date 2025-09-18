Intervinieron el departamento de Geofísica de Exactas y se reavivó la polémica

La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ volvió a quedar en el centro de la tormenta luego de que su decano, Jorge Castro, resolviera intervenir el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física. La decisión llegó tras el vencimiento de las prórrogas de asunción de autoridades, el 15 de septiembre, en medio de cuestionamientos a las elecciones realizadas el pasado 26 de junio.

Castro designó como director interventor al consejero más antiguo del departamento, argumentando que, al no haberse convalidado el proceso electoral ni repetido los comicios, no podía dejar acefalía en el organismo.

La medida generó una fuerte reacción de Gustavo Ortiz, quien había resultado electo junto a Arturo Güell en los comicios. Ortiz aseguró a Tiempo de San Juan que judicializará el caso y denunció al decano por extorsión, al afirmar que desde la facultad le advirtieron que no cobraría su sueldo completo de septiembre.

El conflicto en Geofísica se arrastra desde que se impugnó la conformación de padrones tras la creación del nuevo Departamento de Matemática y Física. Mientras el Consejo Superior de la UNSJ recomendó repetir las elecciones, Ortiz sostiene que los comicios fueron legítimos y que la intervención es una maniobra irregular. De hecho, el profesional planteó que, si vuelven a llamar elecciones, estaría también dentro de una situación ilícita.

Un conflicto abierto

El futuro de las autoridades departamentales de Exactas sigue envuelto en la incertidumbre. Mientras desde la Facultad insisten en que las elecciones deben repetirse para garantizar transparencia, los candidatos electos en Geofísica acusan a la conducción de la facultad de maniobras irregulares y anticipan una batalla judicial que promete escalar en los próximos meses