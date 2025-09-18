En primer plano: un puma se paseó frente a una cámara trampa en un parque sanjuanino

Poder observar a los animales y su hábitat de manera natural, incluso a la distancia, siempre es una experiencia fascinante. Desde el Parque Nacional El Leoncito, ubicado en Calingasta, compartieron imágenes de un puma que se acercó y posó en primer plano frente a una de sus cámaras trampa, y destacaron la importancia del momento.

“Arrancamos la semana con estas nuevas imágenes que nos proporciona el trabajo con cámaras trampa en El Leoncito”, señalaron desde el parque a través de una publicación realizada este lunes en sus redes sociales.

Además, explicaron: “Estas cámaras facilitan el monitoreo de las distintas especies que habitan el área, permitiendo su estudio y conservación”. En este caso, posibilitan el seguimiento del estado de un puma.

No es la primera vez que se registran tomas de este tipo en el lugar. En junio de este año, también se compartieron imágenes captadas por cámaras similares instaladas en el parque, donde se pudo observar a dos pumas jugando en medio de la nieve.

Anteriormente, también se había registrado a un ejemplar de esta especie alimentándose en el área.

Recomendaciones del Parque ante la presencia de pumas

Al difundir el video, las autoridades del área protegida compartieron recomendaciones dirigidas a quienes visiten el lugar, así como a personas que puedan encontrarse con este tipo de fauna en cualquier espacio natural de la provincia.

Si ves un puma:

- Mantené la calma y no te muevas.

- Observalo.

- Agrupá a los/as niños/as.

Si lo encuentras a corta distancia

-No corras.

-No le des la espalda.

-Agitá los brazos.

* Siempre que veas un puma, avisá al guardaparque