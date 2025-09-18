jueves 18 de septiembre 2025

Asombroso

En primer plano: un puma se paseó frente a una cámara trampa en un parque sanjuanino

Sucedió en el Parque Nacional El Leoncito. En medio de la noche, el animal se acercó al dispositivo, olfateó con su hocico y luego se alejó tranquilamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Poder observar a los animales y su hábitat de manera natural, incluso a la distancia, siempre es una experiencia fascinante. Desde el Parque Nacional El Leoncito, ubicado en Calingasta, compartieron imágenes de un puma que se acercó y posó en primer plano frente a una de sus cámaras trampa, y destacaron la importancia del momento.

“Arrancamos la semana con estas nuevas imágenes que nos proporciona el trabajo con cámaras trampa en El Leoncito”, señalaron desde el parque a través de una publicación realizada este lunes en sus redes sociales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un puma se paseó frente a la cámara en el Parque Nacional El Leoncito En plena noche, una cámara trampa del espacio calingastino captó a un puma acercándose con curiosidad. El felino se mostró tranquilo y hasta posó frente al lente antes de alejarse. Este tipo de registros son fundamentales para el monitoreo y conservación de la fauna silvestre en áreas protegidas. El increíble momento recuerda la importancia de respetar el entorno natural en cada visita.

Además, explicaron: “Estas cámaras facilitan el monitoreo de las distintas especies que habitan el área, permitiendo su estudio y conservación”. En este caso, posibilitan el seguimiento del estado de un puma.

No es la primera vez que se registran tomas de este tipo en el lugar. En junio de este año, también se compartieron imágenes captadas por cámaras similares instaladas en el parque, donde se pudo observar a dos pumas jugando en medio de la nieve.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Una belleza de postal Escasos segundos son suficientes para ver con claridad a los dos pumas que anduvieron de paseo por el Parque Nacional El Leoncito y fueron capturados por una cámara ubicada en la zona. Las imágenes fueron compartidas por personal del espacio natural que se encuentra en Calingasta, donde detallaron la importancia del hallazgo. En el marco del proyecto de adaptación de alambrados para el paso seguro de los guanacos, se instalaron "cámaras trampas", que sirven para monitorear la efectividad de estos alambrados. Lo que el personal jamás imaginó es que se iba a topar con la presencia de los felinos en la zona.

Anteriormente, también se había registrado a un ejemplar de esta especie alimentándose en el área.

Embed - Parque Nacional El Leoncito on Instagram: "PUMA CONCOLOR – REGISTRO EN EL PARQUE NACIONAL EL LEONCITO Pertenecientes a la familia Felidae y por supuesto también a la clase Mammalia, el puma es un felino mamífero con nombre científico «puma concolor». Es uno de los depredadores más grandes del continente americano con una gran dimensión acompañado de una gran velocidad y agilidad. Consume una amplia variedad de presas siendo considerado un generalista; Insectos, pequeños y medianos reptiles, aves, mamíferos, forman parte de su dieta. En Argentina incluye mulitas, lagartijas, liebres, monos, pecaríes, corzuelas, ñandúes, guanacos, vicuñas, huemules y animales domésticos, esto último acarrea serios conflictos con el hombre. Cuando la presa es capturada, no se limita a comérsela en el mismo sitio sino que, la agarra y se la lleva a un lugar seguro que le pueden ser sus zonas de confort para poder comérselo con total tranquilidad. Su peso va desde los 34 a 105 kg (excepcionalmente hasta 120 kg). Posee una gran envergadura con mayor fuerza en sus patas traseras, permitiéndole realizar unos saltos realmente importantes.

Recomendaciones del Parque ante la presencia de pumas

Al difundir el video, las autoridades del área protegida compartieron recomendaciones dirigidas a quienes visiten el lugar, así como a personas que puedan encontrarse con este tipo de fauna en cualquier espacio natural de la provincia.

Si ves un puma:

- Mantené la calma y no te muevas.

- Observalo.

- Agrupá a los/as niños/as.

Si lo encuentras a corta distancia

-No corras.

-No le des la espalda.

-Agitá los brazos.

* Siempre que veas un puma, avisá al guardaparque

Temas
