sábado 1 de noviembre 2025

'Protegidos': el vuelo literario de la resiliencia "del otro lado del puente'

Marcelo Casiva acaba de hornear su quinto libro, en el que aborda el momento bisagra de su vida. Una mirada hacia el interior de un episodio que marcó su destino personal y literario.

Por Jorge Balmaceda Bucci
Marcelo Casiva, con el casco que salvó su vida y que hoy ocupa la portada de su quinto libro.

La palabra puede llegar a ser el único refugio, la tabla de salvación en la que se rediseña el destino. Para el sanjuanino Marcelo Casiva, el dolor del asfalto se transformó en expresión, en un puente hacia una nueva obra.

Desde su querido departamento de San Martín, "del otro lado del puente", ese lugar que impregna su mirada de "una perspectiva propia sobre la vida, el esfuerzo y la literatura", Casiva eleva la voz literaria con su quinto título: 'Protegidos'.

Este libro no es solo una estación más para su prolífica bibliografía –que ya cuenta con 'Mi superhéroe comenzó a sonreír' (2022), 'Casi ácido – Casi loco' (2024), 'Desafiando al silencio' (2024) y 'Maravilloso mundo' (2025)–, sino el testimonio crudo y a la vez sincero de una marca indeleble en su ser. "El 17 de julio de 2021 sufrí un accidente de tránsito que marcó un antes y un después en mi vida personal y en mi camino como escritor," confesó Casiva. Fue en el reposo forzoso –y necesario- de una internación de casi dos meses donde germinó la semilla de este libro, una decisión nacida de la inquietud de contar lo vivido.

El proceso de escritura de 'Protegidos' se extendió durante cuatro años, desde aquel séptimo mes del 2021 hasta este 2025, un lapso que es en sí mismo un proceso de reflexión y hasta de sanación. La obra bucea en las aguas turbulentas del accidente, sus secuelas físicas y emocionales, y la ardua pero gratificante adaptación a una nueva vida.

El título, lejos de ser casual, es un faro que ilumina la gratitud. "Hace referencia a las personas que me asistieron durante la recuperación," explicó el autor. 'Protegidos' se erige como un reconocimiento sentido a quienes sostienen en el abismo: “El personal de salud, la familia, los amigos y la comunidad”. Son ellos, para Marcelo, los verdaderos guardianes que hacen posible el milagro del regreso.

Casiva, con esa sabiduría que solo otorga la experiencia límite, se aferra a un lema que es promesa estampada en el aire: "Mi frase, que nunca me canso de repetir, es 'Mañana puede ser un gran día, pero eso recién sucederá mañana'”.

La presentación de 'Protegidos' promete trascender el mero evento literario para convertirse en un espacio de concientización y arte. La cita es el sábado 8 de noviembre, a las 20:00 horas, en el majestuoso Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. El programa es tan multifacético como la obra misma: incluirá una charla informativa esencial sobre seguridad vial, una intervención musical en vivo para acariciar el alma, y, por supuesto, la venta y firma de ejemplares, coronada con sorteos.

