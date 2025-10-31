Una mujer policía sufrió el ataque de ladrones en su casa en Chimbas y le sustrajeron la pistola con dos cargadores

Ladrones atacaron entre la tarde y la noche del jueves la casa de una agente de Policía. Había artefactos y otras cosas de valor para llevarse, pero solo robaron el arma reglamentaria provista por la fuerza provincial y dos cargadores completos.

El robo ocurrió este último jueves en una vivienda ubicada sobre calle Necochea norte, en Chimbas. La damnificada fue identificada como la cabo Evelin Vera, quien cumple funciones en el Comando Urbano, en la ciudad de San Juan, informó la Policía. Según relató, el jueves por la tarde se ausentó de su domicilio alrededor de las 18 y, al regresar cerca de las 21, descubrió que delincuentes habían violentado una de las ventanas para ingresar.

Los ladrones aprovecharon la ausencia de la propietaria y, tras forzar el aire acondicionado de ventana, ingresaron a la vivienda. A pesar de que había electrodomésticos y otros objetos de valor, los intrusos se dirigieron directamente hacia el lugar donde se encontraba guardada el arma reglamentaria. Se llevaron una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores completos, propiedad de la fuerza provincial, confirmaron fuentes policiales.

Ante la denuncia, intervino personal de la Comisaría 17ª y de la Base Operativa El Mogote. Por directivas del Ministerio Público Fiscal, el caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que investiga el robo del arma reglamentaria.