Allanan casas de Chimbas por una causa de amenazas y se topan con más de 1 kilo de marihuana

En la mañana de este lunes, personal policial de la UFI Genérica llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos domicilios del departamento Chimbas, en el marco de una investigación por el delito de amenazas agravadas , causa que recayó en el fiscal Francisco Pizarro .

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle Gobernador Izasa , en los barrios Pateta, Los Toneles y Arenales , donde los efectivos realizaron tareas de registro y secuestro de elementos de interés para la causa.

Durante uno de los operativos, los uniformados se toparon con un hallazgo inesperado: 1,305 kilos de marihuana, además de un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 UAB y cartuchos calibre 9 milímetros.

Ante el descubrimiento de la sustancia, personal del Departamento Drogas Ilegales se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro del material estupefaciente, dando intervención a la Justicia Federal.

Por este motivo, una mujer identificada como Anabela Beatriz Castillo fue aprehendida, aunque no por la causa original de amenazas, sino por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En tanto, Criminalística trabajó en la recolección del material balístico y demás elementos vinculados a la investigación, los cuales quedaron a disposición de la justicia.