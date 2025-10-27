lunes 27 de octubre 2025

Procedimiento

Allanan casas de Chimbas por una causa de amenazas y se topan con más de 1 kilo de marihuana

Una mujer quedó aprehendida, pero no por el hecho violento; sino por la causa federal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
allanamiento chimbas

En la mañana de este lunes, personal policial de la UFI Genérica llevó a cabo una serie de allanamientos en distintos domicilios del departamento Chimbas, en el marco de una investigación por el delito de amenazas agravadas, causa que recayó en el fiscal Francisco Pizarro.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calle Gobernador Izasa, en los barrios Pateta, Los Toneles y Arenales, donde los efectivos realizaron tareas de registro y secuestro de elementos de interés para la causa.

Durante uno de los operativos, los uniformados se toparon con un hallazgo inesperado: 1,305 kilos de marihuana, además de un arma de fuego de fabricación casera tipo “tumbera”, un cartucho calibre 12 UAB y cartuchos calibre 9 milímetros.

Ante el descubrimiento de la sustancia, personal del Departamento Drogas Ilegales se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro del material estupefaciente, dando intervención a la Justicia Federal.

Por este motivo, una mujer identificada como Anabela Beatriz Castillo fue aprehendida, aunque no por la causa original de amenazas, sino por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

En tanto, Criminalística trabajó en la recolección del material balístico y demás elementos vinculados a la investigación, los cuales quedaron a disposición de la justicia.

