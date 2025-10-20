Entró a robar a una casa y amenazó a un hombre de 81 años con una escopeta antigua

El arma antigua con el que un ladrón amenazó a un hombre de 81 años, en Chimbas.

Un violento episodio se registró durante la jornada de este domingo en el departamento Chimbas, cuando un sujeto ingresó a una vivienda con intenciones de robar y, al ser sorprendido por el dueño de casa, un hombre de 81 años que se encontraba junto a su hijo, los amenazó apuntándolos con una escopeta antigua.

Flagrancia Condenan a un conocido contador sanjuanino que amenazó con un arma a dos vecinos en Chimbas

En Capital Un chico entró a un comercio, dio algunas vueltas y robó un celular y una billetera en segundos

Según informaron desde la Subcomisaría Santa Lucía Este, que intervino en el hecho, el agresor fue identificado como Luis Fernando Citkovic, de 36 años.

Todo comenzó cuando la víctima regresaba a su hogar y descubrió que la puerta trasera había sido forzada y que faltaban varios objetos. Al revisar el lugar junto a su hijo, se encontraron con Citkovic, quien los amenazó con una escopeta calibre 16 sin cartuchos.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto, además del secuestro del arma utilizada. En el caso intervino el ayudante fiscal Eder Martín, quien dispuso las medidas legales correspondientes.