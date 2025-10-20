lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chimbas

Entró a robar a una casa y amenazó a un hombre de 81 años con una escopeta antigua

El hecho se registró durante la jornada de este domingo. El sujeto que sorprendió al anciano y a su hijo, quedó detenido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El arma antigua con el que un ladrón amenazó a un hombre de 81 años, en Chimbas.

El arma antigua con el que un ladrón amenazó a un hombre de 81 años, en Chimbas.

Un violento episodio se registró durante la jornada de este domingo en el departamento Chimbas, cuando un sujeto ingresó a una vivienda con intenciones de robar y, al ser sorprendido por el dueño de casa, un hombre de 81 años que se encontraba junto a su hijo, los amenazó apuntándolos con una escopeta antigua.

Lee además
El registro de las cámaras de seguridad en el momento en que el joven ingresó a un local comercial y robó una billetera y un teléfono.
En Capital

Un chico entró a un comercio, dio algunas vueltas y robó un celular y una billetera en segundos
condenan a un conocido contador sanjuanino que amenazo con un arma a dos vecinos en chimbas
Flagrancia

Condenan a un conocido contador sanjuanino que amenazó con un arma a dos vecinos en Chimbas

Según informaron desde la Subcomisaría Santa Lucía Este, que intervino en el hecho, el agresor fue identificado como Luis Fernando Citkovic, de 36 años.

Todo comenzó cuando la víctima regresaba a su hogar y descubrió que la puerta trasera había sido forzada y que faltaban varios objetos. Al revisar el lugar junto a su hijo, se encontraron con Citkovic, quien los amenazó con una escopeta calibre 16 sin cartuchos.

Minutos después, efectivos policiales llegaron al lugar y procedieron a la aprehensión del sujeto, además del secuestro del arma utilizada. En el caso intervino el ayudante fiscal Eder Martín, quien dispuso las medidas legales correspondientes.

Temas
Seguí leyendo

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Rivadavia: la Policía encontró cosas robadas en su fondo y dijo que no sabía cómo habían llegado ahí

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Un colectivo atropelló a un ciclista que pasó en rojo: tuvo que ser hospitalizado

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Sorprendieron a un menor caminando por un barrio con dos pares de zapatillas y ¡un violín!

Pocito: policías le salvaron la vida a un bebé de un año que convulsionaba en la calle

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien es el hombre que causo panico en avenida circunvalacion por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación
Imprudencia

El video: pánico por un hombre que manejaba en contramano por la Circunvalación

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil
Historia

Del Barrio Cabot a la escuela de Julio Bocca: quién es la sanjuanina que dejó el fútbol por una lesión, se dedicó a la danza y representará al país en Brasil

Madres en lucha, mujeres en lucha. Todas, por voluntad propia, le ponen el rostro a una batalla silenciosa que no es solo contra el consumo problemático, es por la vida y la posibilidad de volver a empezar.
De la oscuridad a la esperanza

Madres en lucha: la batalla silenciosa por recuperarse y volver a casa con sus hijos

Te Puede Interesar

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la obra maldita
Inversión histórica

La Escuela de Música, cerca: la UNSJ lanzó la esperada licitación, con fondos propios, para terminar la "obra maldita"

Por Miriam Walter
Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes
Rumbo a las legislativas

Sturzenegger en San Juan: cita en el Club Social este martes

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años
Salvaje agresión

Rechazo al bullying y a la violencia: el fuerte comunicado de un club sanjuanino de rugby tras la golpiza en patota a un chico de 13 años

Queda un mes para que los sanjuaninos vuelvan a disfrutar de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol.
Cuenta regresiva

A un mes del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, ¿qué está confirmado y qué flecos van quedando?