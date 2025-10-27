lunes 27 de octubre 2025

Frente a Casa de Gobierno

Tras el incendio en Capital, desde el restobar afectado dijeron que la mugre era "terrible" en un baldío vecino

El propietario del local gastronómico afirmó que las llamas se produjeron en el predio aledaño. Además, indicó que los vecinos siempre mostraban preocupación por la suciedad en ese terreno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El voraz incendio que durante la madrugada de este lunes sigue generando repercusiones. Las llamas afectaron al reconocido restobar Chinga Tu Madre, ubicado sobre Avenida Libertador y frente a Casa de Gobierno. Tras el incidente en Capital, su propietario indicó que el fuego habría comenzado en el baldío vecino.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Sebastián Dávila, dueño del local, explicó que el incendio se originó “en el baldío al lado del negocio”. “No conozco al dueño y no apareció en toda la mañana. Nunca se comunicó conmigo”, afirmó.

Dávila también describió las condiciones del lugar, que según dijo, eran motivo de constante preocupación para los vecinos: “La mugre era terrible, llegaba a más de la mitad de la medianera. Siempre hablábamos con los vecinos por la suciedad, principalmente por los bichos”.

El empresario indicó que espera los resultados de la investigación de los peritos para conocer más detalles sobre el origen del fuego. Hasta el momento, no hay estimaciones sobre las pérdidas materiales, aunque los daños en el sector de la cocina fueron significativos.

Según las primeras informaciones, el fuego comenzó en una zona con abundante vegetación y se propagó rápidamente debido al Viento Sur, alcanzando parte del local gastronómico. La rápida intervención de los Bomberos permitió controlar las llamas y enfriar el lugar para evitar nuevos focos.

Afortunadamente, no hubo personas heridas, aunque el susto fue generalizado en la zona, dada la cercanía del incendio con Casa de Gobierno, edificio que no se vio afectado, según confirmaron desde la Policía.

