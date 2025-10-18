Una motociclista terminó internada tras ser embestida por un auto en Chimbas

La tarde de este viernes se vio interrumpida por un fuerte choque en Chimbas. En la intersección de calle Mendoza y Patagonia , una joven motociclista resultó herida luego de ser embestida por un automóvil, debiendo ser trasladada al Hospital Rawson .

Según informó la UFI Delitos Especiales , el siniestro ocurrió cuando Lourdes Selene Verónica Valdez , de 21 años, circulaba en su motocicleta Yamaha 110cc por calle Mendoza en dirección de Sur a Norte . Al llegar al cruce con calle Patagonia, fue impactada por un Fiat Cronos conducido por Ulises Cabrera , de 27 años, que se desplazaba de Este a Oeste .

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que Valdez terminara tendida sobre el asfalto, consciente pero con un corte en la cabeza. Personal médico llegó rápidamente al lugar y la trasladó en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internada en observación.

Por su parte, el conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia, el resultado fue negativo. En la escena, los investigadores constataron que en calle Patagonia existe un cartel de “PARE” para quienes circulan desde el cardinal Este hacia el Oeste, por lo que se analiza si el conductor del Fiat no habría respetado esa señal de tránsito.

En el lugar trabajó personal policial y judicial bajo la supervisión del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes ordenaron las medidas de rigor: levantamiento de pruebas, peritajes a los vehículos y entrevistas a testigos