sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Delitos Especiales

Una motociclista terminó internada tras ser embestida por un auto en Chimbas

El siniestro fue en la esquina de Patagonia y Mendoza. UFI Delitos Especiales investiga el hecho.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-18 at 10.45.34 (1)

La tarde de este viernes se vio interrumpida por un fuerte choque en Chimbas. En la intersección de calle Mendoza y Patagonia, una joven motociclista resultó herida luego de ser embestida por un automóvil, debiendo ser trasladada al Hospital Rawson.

Lee además
un motociclista, internado al chocar con un auto en capital
Delitos Especiales

Un motociclista, internado al chocar con un auto en Capital
imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

Según informó la UFI Delitos Especiales, el siniestro ocurrió cuando Lourdes Selene Verónica Valdez, de 21 años, circulaba en su motocicleta Yamaha 110cc por calle Mendoza en dirección de Sur a Norte. Al llegar al cruce con calle Patagonia, fue impactada por un Fiat Cronos conducido por Ulises Cabrera, de 27 años, que se desplazaba de Este a Oeste.

WhatsApp Image 2025-10-18 at 10.45.34

El golpe fue lo suficientemente fuerte como para que Valdez terminara tendida sobre el asfalto, consciente pero con un corte en la cabeza. Personal médico llegó rápidamente al lugar y la trasladó en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internada en observación.

Por su parte, el conductor del automóvil fue sometido a un test de alcoholemia, el resultado fue negativo. En la escena, los investigadores constataron que en calle Patagonia existe un cartel de “PARE” para quienes circulan desde el cardinal Este hacia el Oeste, por lo que se analiza si el conductor del Fiat no habría respetado esa señal de tránsito.

En el lugar trabajó personal policial y judicial bajo la supervisión del fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, quienes ordenaron las medidas de rigor: levantamiento de pruebas, peritajes a los vehículos y entrevistas a testigos

Temas
Seguí leyendo

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

Iba a realizar un depósito y un ladrón le robó $3.300.000 antes de llegar a un banco de Caucete

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Atrapan a 'Pimiento' por un robo y lo encuentran con una fábrica de drogas en su casa

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Encontraron a una mujer intensamente buscada en San Juan, tras casi dos semanas desaparecida

Imputaron por daños y amenaza al cantante Juan Cruz Rufino, pero recuperó la libertad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza
Tribunales

Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas
Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

Te Puede Interesar

Andropausia, la menopausia masculina que les llega a todos los hombres después de los 45 años
Salud y bienestar

Andropausia, la "menopausia masculina" que les llega a todos los hombres después de los 45 años

Por Celeste Roco Navea
Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas
Tribunales

Imputan a un joven por portar un arma en un hecho que casi le cuesta la vida a su amigo en Chimbas

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama
Capiral

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama

Juan Antonio Almonacid, el presunto estafador.
Caso Juan Almonacid

El "Estafador de ancianas" quedará preso hasta febrero por otros 7 presuntos fraudes a jubiladas y pensionadas

Linda Garate, la voz femenina de Sabor a Cumbia, en plena acción
Talento nuestro

'Sabor a Cumbia', una fresca y carismática irrupción en la movida tropical sanjuanina