sábado 18 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"

El artista sanjuanino se grabó desde su casa y agradeció el apoyo recibido. La Justicia lo imputó por daños y amenazas contra su pareja, y le impuso medidas restrictivas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino volvió a hablar públicamente luego de haber recuperado su libertad. Lo hizo a través de un video que grabó en la intimidad de su casa.

Lee además
el cantante juan cruz rufino seguira preso: flagrancia se declaro incompetente y la causa fue derivada al sistema acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
el estremecedor audio de la pareja de juan cruz rufino el dia de la detencion: urgente, se ha vuelto loco
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

“Quiero contarles que ya estoy desde temprano en mi casa, disfrutando de mi familia y de estar tranquilo en mi hogar”, comenzó diciendo Rufino en el video difundido en sus redes sociales. “Este video lo hago para agradecer a las personas que confiaron en mí, en mi palabra, y que me hicieron llegar de alguna manera la tranquilidad, un buen comentario y me hicieron sentir bien”, agregó.

El artista sostuvo además que “desde el día cero no tuvo la oportunidad de defenderse” y remarcó: “Gracias a Dios estoy en mi casa disfrutando de mi familia tranquilo”.

Rufino recuperó la libertad este viernes, luego de que un fiscal del sistema acusatorio lo imputara por los delitos de daños y amenazas en perjuicio de su pareja. Aunque fue liberado, el juez le impuso medidas de coerción: tiene prohibido acercarse o comunicarse con la presunta víctima, deberá presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del miércoles 15 de octubre, en una vivienda de Chimbas, donde Rufino vivía junto a su pareja y la hija que ambos tienen en común. Según consta en el expediente, todo comenzó con una fuerte discusión de pareja.

De acuerdo con el informe policial, en medio de los gritos la mujer decidió pedir ayuda a su madre para que retirara a la niña del lugar, temiendo que la situación se desbordara. Fue entonces cuando Rufino habría reaccionado violentamente: la insultó, rompió objetos del hogar y clavó un cuchillo en la pared, con el fin de intimidarla. En ese contexto, la víctima habría manifestado que él la tomó del cuello y la empujó mientras le gritaba: “Vos no me conocés a mí, loca”.

Aunque la mujer no quiso radicar una denuncia formal, la Fiscalía actuó de oficio a partir de las primeras declaraciones asentadas en el acta policial, donde constaban las amenazas.

Inicialmente, la causa fue abordada por el fiscal Fernando Bonomo, en el fuero de Flagrancia. Sin embargo, al considerar que se trataba de un caso que requería una mirada especializada, el funcionario judicial derivó el expediente a la UFI CAVIG, unidad encargada de los casos de violencia intrafamiliar y de género.

Ya en el sistema acusatorio, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio formalizaron la imputación ante el juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien habilitó la investigación penal por el plazo de cinco meses. Rufino, asesorado por su abogado Gustavo Sánchez, decidió no declarar durante la audiencia.

El magistrado tuvo en cuenta que el cantante ya había enfrentado una causa penal anterior por violencia de género, por lo que ordenó un estricto control del cumplimiento de las restricciones.

Mientras tanto, Rufino envió un mensaje en el que insistió en que solo desea “tranquilidad y tiempo con su familia”, aunque la investigación sigue su curso bajo supervisión judicial.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia" El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino volvió a hablar públicamente luego de haber recuperado su libertad. Lo hizo a través de un video que grabó en la intimidad de su casa. “Quiero contarles que ya estoy desde temprano en mi casa, disfrutando de mi familia y de estar tranquilo en mi hogar”, comenzó diciendo Rufino en el video difundido en sus redes sociales. “Este video lo hago para agradecer a las personas que confiaron en mí, en mi palabra, y que me hicieron llegar de alguna manera la tranquilidad, un buen comentario y me hicieron sentir bien”, agregó. Rufino recuperó la libertad este viernes, luego de que un fiscal del sistema acusatorio lo imputara por los delitos de daños y amenazas en perjuicio de su pareja. Aunque fue liberado, el juez le impuso medidas de coerción: tiene prohibido acercarse o comunicarse con la presunta víctima, deberá presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial. Leé la nota completa en @tiempodesanjuan #juancruzrufino #video #descargo #tiempodesanjuan"

Temas
Seguí leyendo

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

¿Sabías que se puede declarar la nulidad del matrimonio por Iglesia en San Juan?, los pasos y detalles

Desde los cielos, mirá cómo el Hospital Rawson empieza a agrandarse

El universo gamer en San Juan: sus juegos favoritos, consejos a niños y adultos y cuánto tiempo pasan frente a la PC

Andropausia, la "menopausia masculina" que les llega a todos los hombres después de los 45 años

Se celebró la 13ra caminata por la prevención del cáncer de mama

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
se encargan de borrar los grafitis en la quebrada de zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros
De no creer

Se encargan de borrar los grafitis en la Quebrada de Zonda y ya reciben amenazas de los grafiteros

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La conmoción del entorno del joven asesinado.
Villa San Patricio

Conmoción en Chimbas: identificaron al joven asesinado de varios tiros; se trataría de un ajuste de cuentas

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

En el centro, Dante Emanuel Carrizo, quien fue cuestionado por su hermano. A sus costados, Hernán Ariel Carrizo y Gonzalo José David Santander
Todos al Penal

El show de los acusados por el crimen de Emir: llanto, pelea de hermanos y el insistente "señora jueza" de un imputado

El predio que ocupó por muchos años la emblemática parrilla “La Nueva Estancia”, en Santa Lucía, será empleado para poner una estación de servicio bandera Shell.
Inversión local

Luz verde para construir una estación de servicio en una icónica esquina de San Juan, con una joyita y otras sorpresas

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años

Te Puede Interesar

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: Estoy en mi casa disfrutando mi familia
Video

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió a caer el ladrón sonriente: ahora por robarse una escalera
Rawson

Volvió a caer el "ladrón sonriente": ahora por robarse una escalera

Boca juega su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo: enfrenta a Belgrano en la Bombonera
Torneo Clausura

Boca juega su primer partido tras la muerte de Miguel Ángel Russo: enfrenta a Belgrano en la Bombonera

En detalle, cómo funcionan los juicios de nulidad eclesiástica de matrimonio que permiten, incluso, volver a casarse por Iglesia. 
Proceso poco conocido

¿Sabías que se puede declarar la nulidad del matrimonio por Iglesia en San Juan?, los pasos y detalles

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años
En Capital

Le pidieron agua y lo asaltaron: dos mujeres le robaron a un hombre de 76 años