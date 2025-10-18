El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino habló luego de quedar en libertad: "Estoy en mi casa disfrutando mi familia"

El cantante sanjuanino Juan Cruz Rufino volvió a hablar públicamente luego de haber recuperado su libertad. Lo hizo a través de un video que grabó en la intimidad de su casa.

“Quiero contarles que ya estoy desde temprano en mi casa, disfrutando de mi familia y de estar tranquilo en mi hogar”, comenzó diciendo Rufino en el video difundido en sus redes sociales. “Este video lo hago para agradecer a las personas que confiaron en mí, en mi palabra, y que me hicieron llegar de alguna manera la tranquilidad, un buen comentario y me hicieron sentir bien”, agregó.

El artista sostuvo además que “desde el día cero no tuvo la oportunidad de defenderse” y remarcó: “Gracias a Dios estoy en mi casa disfrutando de mi familia tranquilo”.

Rufino recuperó la libertad este viernes, luego de que un fiscal del sistema acusatorio lo imputara por los delitos de daños y amenazas en perjuicio de su pareja. Aunque fue liberado, el juez le impuso medidas de coerción: tiene prohibido acercarse o comunicarse con la presunta víctima, deberá presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

El hecho que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del miércoles 15 de octubre, en una vivienda de Chimbas, donde Rufino vivía junto a su pareja y la hija que ambos tienen en común. Según consta en el expediente, todo comenzó con una fuerte discusión de pareja.

De acuerdo con el informe policial, en medio de los gritos la mujer decidió pedir ayuda a su madre para que retirara a la niña del lugar, temiendo que la situación se desbordara. Fue entonces cuando Rufino habría reaccionado violentamente: la insultó, rompió objetos del hogar y clavó un cuchillo en la pared, con el fin de intimidarla. En ese contexto, la víctima habría manifestado que él la tomó del cuello y la empujó mientras le gritaba: “Vos no me conocés a mí, loca”.

Aunque la mujer no quiso radicar una denuncia formal, la Fiscalía actuó de oficio a partir de las primeras declaraciones asentadas en el acta policial, donde constaban las amenazas.

Inicialmente, la causa fue abordada por el fiscal Fernando Bonomo, en el fuero de Flagrancia. Sin embargo, al considerar que se trataba de un caso que requería una mirada especializada, el funcionario judicial derivó el expediente a la UFI CAVIG, unidad encargada de los casos de violencia intrafamiliar y de género.

Ya en el sistema acusatorio, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio formalizaron la imputación ante el juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien habilitó la investigación penal por el plazo de cinco meses. Rufino, asesorado por su abogado Gustavo Sánchez, decidió no declarar durante la audiencia.

El magistrado tuvo en cuenta que el cantante ya había enfrentado una causa penal anterior por violencia de género, por lo que ordenó un estricto control del cumplimiento de las restricciones.

Mientras tanto, Rufino envió un mensaje en el que insistió en que solo desea “tranquilidad y tiempo con su familia”, aunque la investigación sigue su curso bajo supervisión judicial.