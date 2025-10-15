miércoles 15 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

La joven había compartido un mensaje de apoyo hacia el cantante sanjuanino pocos días antes de que fuera detenido por un presunto hecho de violencia de género en Santa Lucía. El caso se suma a la denuncia por estafa que ya lo tenía en el centro de la polémica. En la nota, el posteo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El nombre de Juan Cruz Rufino, uno de los cantantes sanjuaninos más conocidos de la nueva generación, volvió a ocupar los titulares esta semana. El artista fue detenido en la madrugada del miércoles tras un presunto episodio de violencia de género en Santa Lucía, apenas días después de haber sido denunciado por estafa y escrachado en redes sociales. En medio de ese torbellino mediático y judicial, salió a la luz un mensaje publicado por su pareja, M.A., que ahora cobra un nuevo significado: “Mi amor. Sé que no estamos pasando el mejor momento. Pero tengo que decirte que acá estoy, estoy para apoyarte, para amarte y cuidarte”.

Lee además
meten preso a juan cruz rufino por un hecho de violencia de genero
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
juan cruz rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido
Nuevamente en escena

Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

La historia en Instagram -reposteada por el músico en sus redes, con perfil público- continuaba con la frase: “Nunca olvides lo mucho que te amo. Y que todo pasa y que la verdad tarde o temprano sale a la luz”. Cabe destacar que el posteo fue compartido en redes pocos días antes de la detención del músico. En ese entonces, Rufino ya enfrentaba cuestionamientos por una denuncia de estafa y las críticas se multiplicaban en los comentarios de sus publicaciones.

juan cruz rufino

Según confirmaron fuentes judiciales, el caso recayó en el fuero de Flagrancia y quedó bajo la investigación del fiscal Fernando Bonomo. La intervención policial se produjo tras una llamada al 911. Familiares de la joven pidieron ayuda luego de que ella los contactara llorando, preocupada por su bebé, mientras discutía con el artista. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron destrozos en el interior del domicilio -una puerta rota, un espejo y otros objetos dañados- y procedieron a aprehender al cantante, quien quedó detenido.

De acuerdo con la información difundida, los investigadores lo imputan provisoriamente por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, además de amenazas. Aunque su pareja no presentó una denuncia formal, los efectivos actuaron de oficio ante las evidencias del hecho.

Esta nueva detención vuelve a colocar al reconocido cantante sanjuanino en el centro de la polémica. Apenas una semana atrás había sido escrachado en redes sociales por una denuncia de estafa, en la que un hombre lo acusó de haber vendido un auto que figuraba a nombre de una persona fallecida. El denunciante aseguró que Rufino le prometió devolver el dinero y nunca cumplió, motivo por el cual el caso fue elevado a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Además, el artista ya había enfrentado otro proceso judicial en 2022, también por violencia de género. En aquella oportunidad fue beneficiado con una probation tras ser acusado de agredir a su entonces pareja, a quien también insultó y maltrató. No hubo condena porque la víctima lo perdonó y el tribunal aceptó una suspensión de juicio a prueba.

image
Rufino, en Tribunales durante 2022.

Rufino, en Tribunales durante 2022.

La palabra de la pareja de Rufino

Tras la detención y la repercusión pública del caso, M.A. negó haber sido víctima de violencia. “Necesito salir a desmentir todo lo que se está hablando. Sólo hubo una discusión como la tiene cualquier pareja. Quizás los gritos alarmaron a los vecinos porque vivimos en departamentos muy pegados”, explicó a Diario de Cuyo.

La joven, de 23 años, sostuvo que Rufino “no me levantó la mano” y que “en ningún momento me pegó”. Aclaró que no realizó ninguna denuncia ni fue revisada por el médico legista porque no tenía lesiones, y señaló que su familia “no llamó al 911”. Dijo que fue una “pelea de pareja” y que los daños materiales -un espejo roto- fueron interpretados por la Policía como señales de violencia. “Están hablando muchas cosas y yo estoy tranquila en casa con mi hija porque fue una discusión nada más”, cerró.

Mientras tanto, Rufino permanece detenido y su situación judicial está bajo análisis de la UFI de Flagrancia.

Temas
Seguí leyendo

Afirmaron que el niño atropellado en Calle 5 evoluciona favorablemente: "Lo desentubaron"

Una persecución policial recorrió tres departamentos sanjuaninos y terminó con dos detenidos

En Chimbas: violó una perimetral y amenazó con un arma a su expareja

Detienen a un hombre que disparó contra una estación de servicio en Pocito

Dos años sin Lucía Rubiño: su familia en la eterna espera de lo que la Justicia resuelva

El día después del crimen de Emir Barboza: todavía hay un prófugo, ¿quién le disparó?

Buscan a una joven sanjuanina que desapareció hace una semana y media y no se sabe nada de ella

Años de sacrificio tirados en segundos tras el robo de un ladrón en un negocio céntrico

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
meten preso a juan cruz rufino por un hecho de violencia de genero
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: No opinen sin saber
En las redes

La explicación de la madre de Emir Barboza, tras el asesinato en el Valle Grande: "No opinen sin saber"

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca
Impactante hallazgo

Descubren una carnicería de Rawson que vendía caballo como carne de vaca

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género
De no creer

Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás
Madrugada fatal

Silencio en el Valle Grande y el vínculo familiar de Emir con Uma, la beba asesinada en Rawson 11 años atrás

Los empresarios Francisco Fernández Muñoz y Miguel Ceferino Aciar, y el sindicalista Hipólito Roberto Vega.
Fraude con viviendas

Ascienden a 176 las denuncias por estafas contra el jefe sindical de los textiles de San Juan y dos empresarios

Te Puede Interesar

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?
Política deportiva

Unión, sin presidente ni vice, pero con inversiones privadas ¿ligadas al munisaguismo?

Por Redacción Tiempo de San Juan
El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Un análisis sobre las enfermedades respiratorias que más afectan a los sanjuaninos esta primavera, según el Ministerio de Salud. 
Prevención

Tras la llegada de la primavera, cuáles son las pestes que más afectan la salud de los sanjuaninos

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan
Legislatura provincial

Con 34 votos contra 1, los diputados provinciales aprobaron su defensa a la Zona Fría para San Juan

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional
Disciplina en auge

El Pole y una competencia que buscará poner a San Juan en la escena nacional