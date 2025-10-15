El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

El nombre de Juan Cruz Rufino, uno de los cantantes sanjuaninos más conocidos de la nueva generación, volvió a ocupar los titulares esta semana. El artista fue detenido en la madrugada del miércoles tras un presunto episodio de violencia de género en Santa Lucía , apenas días después de haber sido denunciado por estafa y escrachado en redes sociales. En medio de ese torbellino mediático y judicial, salió a la luz un mensaje publicado por su pareja, M.A., que ahora cobra un nuevo significado: “Mi amor. Sé que no estamos pasando el mejor momento. Pero tengo que decirte que acá estoy, estoy para apoyarte, para amarte y cuidarte”.

Nuevamente en escena Juan Cruz Rufino, otra vez en el ojo de la tormenta: lo denunciaron por estafa y vender un auto a nombre de un fallecido

La historia en Instagram -reposteada por el músico en sus redes, con perfil público- continuaba con la frase: “Nunca olvides lo mucho que te amo. Y que todo pasa y que la verdad tarde o temprano sale a la luz”. Cabe destacar que el posteo fue compartido en redes pocos días antes de la detención del músico. En ese entonces, Rufino ya enfrentaba cuestionamientos por una denuncia de estafa y las críticas se multiplicaban en los comentarios de sus publicaciones.

juan cruz rufino

Según confirmaron fuentes judiciales, el caso recayó en el fuero de Flagrancia y quedó bajo la investigación del fiscal Fernando Bonomo. La intervención policial se produjo tras una llamada al 911. Familiares de la joven pidieron ayuda luego de que ella los contactara llorando, preocupada por su bebé, mientras discutía con el artista. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron destrozos en el interior del domicilio -una puerta rota, un espejo y otros objetos dañados- y procedieron a aprehender al cantante, quien quedó detenido.

De acuerdo con la información difundida, los investigadores lo imputan provisoriamente por lesiones leves agravadas por el vínculo y en contexto de violencia de género, además de amenazas. Aunque su pareja no presentó una denuncia formal, los efectivos actuaron de oficio ante las evidencias del hecho.

Esta nueva detención vuelve a colocar al reconocido cantante sanjuanino en el centro de la polémica. Apenas una semana atrás había sido escrachado en redes sociales por una denuncia de estafa, en la que un hombre lo acusó de haber vendido un auto que figuraba a nombre de una persona fallecida. El denunciante aseguró que Rufino le prometió devolver el dinero y nunca cumplió, motivo por el cual el caso fue elevado a la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.

Además, el artista ya había enfrentado otro proceso judicial en 2022, también por violencia de género. En aquella oportunidad fue beneficiado con una probation tras ser acusado de agredir a su entonces pareja, a quien también insultó y maltrató. No hubo condena porque la víctima lo perdonó y el tribunal aceptó una suspensión de juicio a prueba.

image Rufino, en Tribunales durante 2022.

La palabra de la pareja de Rufino

Tras la detención y la repercusión pública del caso, M.A. negó haber sido víctima de violencia. “Necesito salir a desmentir todo lo que se está hablando. Sólo hubo una discusión como la tiene cualquier pareja. Quizás los gritos alarmaron a los vecinos porque vivimos en departamentos muy pegados”, explicó a Diario de Cuyo.

La joven, de 23 años, sostuvo que Rufino “no me levantó la mano” y que “en ningún momento me pegó”. Aclaró que no realizó ninguna denuncia ni fue revisada por el médico legista porque no tenía lesiones, y señaló que su familia “no llamó al 911”. Dijo que fue una “pelea de pareja” y que los daños materiales -un espejo roto- fueron interpretados por la Policía como señales de violencia. “Están hablando muchas cosas y yo estoy tranquila en casa con mi hija porque fue una discusión nada más”, cerró.

Mientras tanto, Rufino permanece detenido y su situación judicial está bajo análisis de la UFI de Flagrancia.