miércoles 15 de octubre 2025

Preocupación

Un hombre sufrió un ACV al salir de un gimnasio en Caucete

El episodio ocurrió el lunes por la noche, en pleno centro del departamento. El hombre, de 45 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson y permanece en estado delicado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-15 at 5.37.39 PM

Un episodio generó conmoción en la noche del lunes en Caucete. Un hombre de 45 años, identificado con el apellido Sánchez, sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) luego de salir de un gimnasio ubicado en el centro del departamento.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30 horas, en el reconocido gimnasio New Center, situado en la esquina de Diagonal Sarmiento y Juan Jufré. Según testigos, el hombre había finalizado su rutina con pesas cuando comenzó a sentirse mal y decidió retirarse del lugar.

Al llegar a la vereda, se desplomó repentinamente, lo que generó momentos de desesperación entre los presentes. Personal del gimnasio y transeúntes acudieron rápidamente en su ayuda y dieron aviso al servicio de emergencias.

Una ambulancia del departamento arribó al lugar y trasladó al paciente al Hospital Rawson, donde los médicos de guardia confirmaron que había sufrido un ACV. Fuentes sanitarias informaron que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y que su estado es delicado pero estable, permaneciendo bajo estricta observación.

El caso quedó a cargo de la Comisaría 9ª de Caucete, que trabaja para determinar las circunstancias exactas del episodio y tomar declaraciones a los testigos y al personal del gimnasio. Si bien no se descarta ninguna hipótesis, las primeras versiones indican que la intensidad del entrenamiento y el esfuerzo físico podrían haber sido factores desencadenantes del cuadro.

Este hecho ocurre poco después de otra tragedia registrada en un gimnasio de Jáchal, donde una joven de 30 años murió durante una clase de kickboxing. En aquel caso, la mujer, identificada como Daniela Aciar, se descompensó y presentó vómitos durante el ejercicio, y pese a la asistencia médica, falleció al llegar al Hospital San Roque.

