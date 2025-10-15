Le robaron la bicicleta en la puerta del hospital de Albardón y perdió su herramienta de trabajo

El Hospital José Giordano de Albardón experimentó sus primeras cirugías urológicas.

Una vecina de Albardón atraviesa horas de profunda preocupación luego de que le robaran la bicicleta con la que se moviliza todos los días para trabajar. El hecho ocurrió este miércoles por la mañana en la puerta del Hospital Departamental “Doctor José Giordano”, donde la víctima había ingresado a realizar un trámite.

De acuerdo a fuentes policiales, la mujer dejó el rodado sin medidas de seguridad por unos minutos y, al regresar, descubrió que se lo habían llevado. De inmediato radicó la denuncia en la Comisaría 18ª, que tomó intervención junto con la UFI Delitos contra la Propiedad.

Aunque la zona cuenta con cámaras de seguridad, hasta el momento los investigadores no lograron identificar a los autores del robo. La víctima, cuya identidad no trascendió, pidió ayuda para recuperar su bicicleta, su principal medio de sustento y transporte.

