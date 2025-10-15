Condenaron a un pervertido que manoseaba a su propia hija, pero no irá al penal de Chimbas

Un changarín de Chimbas fue condenado por abusar sexualmente de su propia hija, pero no irá a la cárcel. Es que acordó un juicio abreviado y consiguió que la condena fuera de 3 años de prisión condicional.

La audiencia contra este sujeto, cuyas iniciales son M.G., se realizó este miércoles en la mañana ante la jueza de garantías Mabel Moya. La fiscal Andrea Insegna, de la UFI ANIVI , y la abogada defensora María Filomena Noriega expusieron que llegaron a un acuerdo y el acusado firmó el juicio abreviado que, si bien le significó una condena, le permitió zafar de que lo enviaran al Servicio Penitenciario Provincial.

image

La causa se inició en agosto de 2024 después de la denuncia que radicó la madre de la adolescente, que hoy tiene 17 años. Esa jovencita contó que el hecho sucedió el 16 de agosto de ese año, cuando su papá la llevó a la casa de sus abuelos paternos y se quedó a dormir allí. Los padres de la chica están separados.

Esa noche, el hombre se metió a la cama de la adolescente y la sometió a tocamientos. Ella se defendió y luego regresó a su domicilio, donde le contó todo a su mamá. Dos días más tarde radicaron la denuncia en la UFI ANIVI y en octubre de 2024 el fiscal Mariano Juárez Prieto formalizó la causa contra el changarín.

Este miércoles, debían prorrogar los plazos de la investigación penal preparatoria, pero hubo acuerdo entre la fiscal Insegna y la abogada Noriega. El acusado aceptó las condiciones y la jueza Moya, finalmente, lo condenó a 3 años de prisión en suspenso.