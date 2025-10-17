Dictan prisión preventiva por 6 meses para los 6 acusados del asesinato de Emir Barboza

Durante la tarde de este viernes, en la audiencia de formalización por el crimen de Emir Barboza, la jueza de Garantías Irene Mabel Moya le dictó la prisión preventiva por seis meses a los seis detenidos por la balacera mortal ocurrida en el Barrio Valle Grande de Rawson.

A pesar del pedido del Ministerio Público Fiscal, que pretendía 2 años para la medida coercitiva, la magistrado que se tomó un cuarto intermedio de 20 minutos para emitir el fallo resolvió que el tiempo de la detención fuera menor. Además, la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue resuelta por el plazo de un año.

Los seis que se sentaron en el banquillo de los acusados fueron: Alan Juan Bazán; Dante Emanuel Carrizo; Gonzalo José David Santander; Hernán Ariel Carrizo; Cristian Daniel Guajardo y Jonathan Javier Carrizo. Cabe destacar que en esta audiencia no estuvo presente Gabriel Jesús Orostizaga (26), el séptimo -mayor de edad- involucrado en esta causa que ha causado gran revuelo a nivel provincial.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal coordinador de la UFI de Delitos Especiales, Iván Grassi, el fiscal Sebastián Gómez y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Los mismo imputaron provisoriamente a todos estos sujetos del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de coautores funcionales, pues acorde sostuvieron los sospechosos tuvieron total manejo de la situación al encarnar un tiroteo.

En la previa y al inicio de la audiencia, familiares de Emir Barboza, el chiquito de 7 años que perdió la vida por un balazo, estuvieron presentes en la puerta de Tribunales. Al igual que el último jueves, pidieron justicia por la muerte del pequeño; lo hicieron con carteles y bombos para hacerse escuchar. Todos señalan a uno de los detenidos como el autor del disparo mortal: Jonathan Javier Carrizo.

"Mataron a un niño", expresó Grassi al pedir la prisión preventiva y siguió: "Todos, más el octavo (que se entregó este viernes por la mañana), tuvieron un co-dominio del hecho, todos hicieron aporte a un mismo plan, que era herir o matar a alguien, y lo lograron, mataron a un niño de siete años". Si bien el Código Procesal prevé un año como máximo para la medida coercitiva, dada la complejidad de la causa y la multiplicidad de actores y pruebas por producir, la fiscalía solicitó que se duplicara el tiempo de manera excepcional.

Además, Grassi señaló que no sólo llevaría tiempo recolectar la información para elevar la cuestión a juicio y delimitar responsabilidades, sino también la causa podría engrosarse con otros delitos endilgados a los detenidos. Es que anticipó que podrías ser imputados por daño, portación de armas, abuso de arma, entre otras figuras previstas en el Código Penal.

Sin embargo, y tras la oposición de las defensas ejecutadas por Miguel Ángel Gelvez, Jorge Olivera Legleu, Marcelo Abarca y Nicolás Gómez Camozzi, acompañado por el Dr. Pardo, que manifestaron que los tiempos propuestos eran excesivos, la jueza Moya no dio lugar a la excepción prevista en la ley y dictó los 6 meses de cárcel para los sujetos acusados.

El caso y los detenidos

El hecho se produjo entre las últimas horas del lunes y la madrugada del martes. Según los primeros testimonios, una disputa entre grupos de vecinos rivales escaló hasta transformarse en un tiroteo. Desde una vivienda identificada como la Casa 1 de la Manzana 23 se efectuaron múltiples disparos hacia la vía pública, y uno de ellos impactó directamente en Emir, que se encontraba jugando cerca. Un familiar, Roberto Barboza, lo trasladó de urgencia al Hospital Marcial Quiroga, pero los médicos no pudieron salvarlo.

El niño ingresó a las 00:36 con un trauma de tórax por herida de arma de fuego, y minutos después se confirmó su fallecimiento. La médica legista Ana Bruna constató una lesión de entrada de 1x1 centímetro en el pecho izquierdo, sin orificio de salida, lo que indica que la bala quedó alojada en el cuerpo. La muerte fue prácticamente inmediata.

Tras el aviso, un amplio operativo policial se desplegó en la zona, con la participación de la Policía Científica, la Brigada de Delitos Especiales, el Grupo GERAS, Bomberos y la comisaría jurisdiccional, bajo la coordinación de los fiscales Iván Grassi y Sebastián Gómez y la jueza Mabel Moya. En cuatro allanamientos simultáneos, realizados entre las Manzanas 23 y 26 del barrio, fueron detenidas siete personas: Alan Juan Bazán, Dante Emanuel Carrizo, Gonzalo José David Santander, Hernán Ariel Carrizo, Cristian Daniel Guarardo, Jonathan Javier Carrizo y un menor de edad identificado como L.B., quien quedó a disposición de la jueza de Menores, Dra. Camus.

En los domicilios allanados, la policía secuestró vainas servidas, proyectiles deformados, cartuchos de calibres 9 mm, .22 y 20, un revólver Bagual calibre .22, una gorra amarilla marca Lakers y varios teléfonos celulares. También se preservó la vestimenta de los aprehendidos para análisis balísticos y detección de restos de pólvora.