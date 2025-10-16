Siete años de prisión para el metalúrgico albardonero que abusó sexualmente de su sobrina

Un metalúrgico de Albardón fue condenado este jueves a la pena de 7 años de prisión por abusar a su sobrina y obligarla a ver películas pornográficas. La causa fue iniciada en 2024 y, en principio, el fiscal pretendía una condena de 20 años de cárcel, pero se llegó a un acuerdo de juicio abreviado con la defensa y el castigo fue menos duro.

El ahora condenado es un hombre de 54 años, quien admitió su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real con promoción a la corrupción de menores. El sujeto sabía que la pena podía ser peor, por eso aceptó el acuerdo logrado entre el fiscal Mariano Juárez Prieto, de la UFI ANIVI, y la abogada defensora María Filomena Noriega. Todo fue refrendado por los jueces Alberto Caballero, Javier Figuerola y Federico Rodríguez, quien dictaron la condena este jueves.

image Quien llevó la acusación fue el fiscal Mariano Juárez Prieto.

Según la investigación, los abusos se cometieron entre octubre de 2023 y marzo de 2024, cuando la víctima tenía 12 años e iba a casa de su abuela paterna en Albardón. En ese contexto, el imputado sometía sexualmente a la adolescente en momentos en que quedaba a solas con él, obligándola incluso a ver videos pornográficos.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

La denuncia surgió luego de que una docente detectara señales de alerta en el comportamiento de la menor. Intervino la UFI ANIVI, donde la víctima declaró por videograbación y se incorporaron informes psicológicos que reflejaron secuelas compatibles con abuso. Con esas evidencias, en septiembre pasado se realizó la audiencia de control de acusación, ocasión en que el fiscal Juárez Prieto pidió el juicio contra el obrero metalúrgico y adelantó iría por una pena de 20 años de cárcel. Sin embargo, no se llegó al juicio.

image El tribunal fue presidido por el juez Alberto Caballero.

Este jueves, cuando todo indicaba que iba a comenzar el debate, el fiscal y la abogada Noriega arribaron al acuerdo de un juicio abreviado. El tribunal homologó el acuerdo y condenó al pervertido sexual a la pena de 7 años de prisión. Con esto, el ahora condenado continuará alojado en el penal de Chimbas, como lo hace desde el año pasado.