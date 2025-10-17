¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

El comunicado generó alerta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , este viernes habría modificaciones en el tiempo, con un gran interrogante: ¿ llueve en San Juan ?

El servicio informativo dio a conocer la probabilidad de chaparrones. A pesar de ello, la posibilidad es baja, ya que oscila entre 10 y 40 por ciento.

Para el fin de semana, el SMN informó que el sábado estaría parcial a mayormente nublado. La máxima sería de 28° y la mínima de 12°.

El domingo, el cielo se encontraría pasrcialmente nublado. La máxima llegaría a los 31°, mientras que la mínima sería de 14°.