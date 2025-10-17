viernes 17 de octubre 2025

Datos del tiempo

¿Llueve en San Juan? Qué dice el pronóstico sobre las próximas horas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó lo que ocurriría durante este viernes y el fin de semana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El comunicado generó alerta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes habría modificaciones en el tiempo, con un gran interrogante: ¿llueve en San Juan?

El servicio informativo dio a conocer la probabilidad de chaparrones. A pesar de ello, la posibilidad es baja, ya que oscila entre 10 y 40 por ciento.

image

Para el fin de semana, el SMN informó que el sábado estaría parcial a mayormente nublado. La máxima sería de 28° y la mínima de 12°.

El domingo, el cielo se encontraría pasrcialmente nublado. La máxima llegaría a los 31°, mientras que la mínima sería de 14°.

