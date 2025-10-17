En San Juan buscan la ampliación con 60 camas para Salud Mental

El ministro de Salud de San Juan, Amilcar Dobladez , anunció que se está trabajando en una ampliación de alrededor de 60 camas destinadas específicamente a la temática de salud mental en la provincia. Esta medida de urgencia responde a una demanda creciente en el sistema sanitario, exacerbada por la crisis desatada después de la pandemia, la cual es considerada por el ministro como la "próxima pandemia".

El funcionario explicó este viernes en rueda de prensa que la necesidad de aumentar la capacidad de contención hospitalaria se debe, en gran parte, a una mayor demanda proveniente de la Justicia, que emite órdenes judiciales de internación para este tipo de pacientes.

Dobladez destacó que el esfuerzo de ampliación debe cumplir con la Ley de Salud Mental, la cual exige que la institución donde se generen estas camas sea polivalente, buscando así la humanización de la atención. Aunque la ubicación exacta de las camas está siendo determinada, se están realizando mínimas obras en diferentes opciones para poder concretar la ampliación. Además, se proyecta que estas nuevas camas estarán distribuidas en distintos puntos de la provincia, en línea con la política de descentralización que busca abarcar todo el territorio sanjuanino.

Más allá de la contención

Dobladez enfatizó que la ampliación de 60 camas es solo una medida de contención para afrontar la saturación actual del sistema de salud y no representa la solución definitiva.

La verdadera solución, según el ministro, radica en el Plan Provincial de Salud Mental, recientemente presentado que busca trabajar de forma integral con enfoque de corto, mediano y largo plazo. El objetivo central del plan es "sacar ese paciente de la institución y que tenga una vida normal, autosuficiente", lo cual implica un fuerte acompañamiento a la familia y a la comunidad, que debe ser partícipe de la solución.

El Plan Provincial, que cuenta con el trabajo previo de más de 100 personas durante un año y la participación de los tres poderes del Estado, se concibe como una estrategia interministerial e intersectorial que busca generar un cambio cultural, romper estigmas y trabajar en prevención y detección temprana.

El Plan Provincial de Salud Mental de San Juan fue presentado públicamente por el gobernador Marcelo Orrego el 4 de septiembre.

En este sentido, la provincia ha avanzado en la consolidación institucional con la creación de la Dirección de Salud Mental, un hito clave que integra y fortalece procesos en marcha. La estrategia se apoya en la Atención Primaria de la Salud y en un enfoque de derechos humanos.

En la red de salud, la evolución del plan incluye:

• El fortalecimiento de equipos interdisciplinarios en el primer nivel de atención (centros de salud, CAPS y CICs), empleando herramientas como la Guía MhGAP de la OMS.

• La conformación de servicios interdisciplinarios en hospitales departamentales (segundo nivel) para urgencias y continuidad de cuidados.

• La gestión de casos complejos por parte de hospitales descentralizados y centros terapéuticos especializados (tercer nivel).

• La creación de dispositivos intermedios, tales como centros de día, viviendas asistidas y programas de apoyo ambulatorio.

• La consolidación del Programa Provincial de Prevención del Suicidio como un eje transversal.